Серед звільнених сьогодні із полону військових - мінімум є четверо волинян

Серед звільнених сьогодні із полону військових - мінімум є четверо волинян
Серед звільнених з полону РФ 207 українців є мінімум четверо військових з Волині. Двоє чоловіків звати Анатолій і Павло, з Рожища.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила працівниця пресслужби Офісу Уповноваженого ВР України з прав людини Валентина Мельник.

Більше інформації – згодом.

Також серед звільнених під час сьогоднішнього обміну військовополоненими є мешканець Нововолинської громади Микола Гойдало. А також житель села Будятичі Поромівської громади Віталій Герасимик.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Нагадаємо, 31 січня Україна повернула з російського полону 207 осіб. Додому вдалось повернути і військових, і цивільних людей.

Востаннє обмін військовополоненими відбувся 3 січня — було звільнено 230 українців та українок. Тоді було звільнено чотирьох волинських військових.

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Теги: війна з росією, воїн, полон
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