Під час обміну з полону звільнили п'ятьох військових із Волині: подробиці

31 січня під час обміну полоненими між Україною та Росією звільнили п'ятьох волинян. Додому повернуться захисникитаПро повернення полонених повідомили у Нововолинській, Поромівській та Рожищенській громадах.Герасимик Віталій Анатолійович38 річний Віталій Герасимик із села Будятичі Поромівської громади — солдат військової частини № 7086. Потрапив в полон наприкінці травня 2023 року поблизу міста Лиман Донецької області.Гойдало Микола Миколайович50-річний волинянин Микола Гойдало також є солдатом військової частини № 7086. Житель села Низкичі Володимирського району. Служив у 2-ому окремому стрілецькому батальйоні. У полон потрапив в травні минулого року разом із Віталієм Герасимиком під Лиманом.Брати РоманікиРоманік Анатолій Олексійович служив у 2-ому окремому стрілецькому батальйоні. Йому 47 років. У полон РФ потрапив у грудні 2023 року. Разом із ним полонили його рідного брата, 44-річного Павла Романіка Олексійовича. Обидва чоловіки є жителями міста Рожище Луцького району.Озімок Богдан ПетровичТакож повертається додому військовослужбовець Богдан Озімок із міста Рожище Луцького району. Волинянину 41 рік.