Бізнес у воєнний час: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку бізнес-консультант Володимир Воробей навчатиме побудові стратегій управління

Бізнес у воєнний час: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку бізнес-консультант Володимир Воробей навчатиме побудові стратегій управління
Сьогодні, 11:00
Чи розумієте ви свою бізнес-модель? Готові розробити ефективну стратегію управління бізнесом на 2024 рік?
Якщо ні, то вам варто навчатися цьому вже зараз та взяти участь у практикумі «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» для малих та середніх підприємців від агенції економічного розвитку PPV.
Мета практикуму — надання практичних знань та навичок у застосуванні інструментів бізнес-моделювання, розробки бізнес-стратегії, формування та підсилення компетенцій по роботі з бізнес-моделями та бізнес-стратегіями.
Дата і час: 15-16 лютого 2024
Де: м. Луцьк, Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Формат тренінгу: офлайн
Тривалість: 2 дні (8 годин\в день)
10:00-19:00 (13:00-14:00 обідня перерва)
Вартість: 800 грн (*при відборі на третьому етапі)
Кількість місць: 15-20 учасників
Реєстрація за посиланням обов'язкова
Володимир Воробей — засновник та керуючий директор агенції економічного розвитку PPV, бізнес-консультант, сертифікований тренер програми Creative Enterprise Programme (British Council, реалізовано 7 програм Creative Enterprise для підприємців), консультант програми House of Europe – Creative Business Survival Kit, співавтор та тренер програми «Фінанси креативу» (УКФ, 2021), тренер модулів з бізнес-стратегії та бізнес-моделювання програми Школа бізнесу Нова Пошта (2017 иа 2018 роки) та навчальних програм Центрів інформації підтримки бізнесу.
У тренінгу можуть взяти участь:
— Представники малого чи середнього бізнесу із штатом — 5-10 працівників.
— Посада: власник бізнесу, топ-менеджер.
Відбір учасників проводиться у 3 етапи:
1. Реєстрація на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку
2. Розширена анкета, яку всі зареєстровані отримають на email. Якщо дані з анкети будуть відповідати вказаним критеріям (розмір бізнесу та рівень посади) — учасник проходить до наступного етапу відбору.
3. Телефонне інтервʼю для оцінки мотивації та зацікавленості у тематиці тренінгу.
Очікувані результати практикуму: учасники навчаться розуміти свою бізнес- модель, звʼязок бізнес-моделі та стратегії, опанують інструменти бізнес-моделювання та побудови бізнес-стратегії, розроблять стратегію на 2024р.
Роздаткові матеріали: учасники отримають посилання на корисні матеріали, шаблони, ресурси та ін.
Розподіл матеріалу: 40% - теорія, 60% - практика.
Програма дводенного практикуму:
День 1
1. Бізнес-діагностика
• Вступ, презентація тренінгу (цілі, очікування учасників).
• Стадії розвитку бізнесу. Діагностика бізнесу.
• Презентація учасниками своїх бізнесів.
2. Бізнес-моделювання
• Ефективні бізнес-моделі.
• Інструменти бізнес-моделювання.
• Практична робота над бізнес-моделями учасників.
• Оцінка придатності бізнес-моделей до масштабування.
День 2
3. Бізнес-стратегія
• Стратегічне управління бізнесом: ринки та конкуренція: оцінка бізнесу.
• Типи бізнес-стратегій: продуктові, ринкові, розвитку здатностей.
• Процес розробки стратегії – від візії до плану дій. Стратегії у воєнний час.
• Практична робота – розробка учасниками бізнес-стратегії на 2024р.
Практикум для малих та середніх підприємців (МСП) «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» організував центр Дія.Бізнес у Луцьку за сприяння громадської платформи «Алгоритм дій» у партнерстві з агенцію економічного розвитку PPV.
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Якщо ні, то вам варто навчатися цьому вже зараз та взяти участь у практикумі «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» для малих та середніх підприємців від агенції економічного розвитку PPV.
Мета практикуму — надання практичних знань та навичок у застосуванні інструментів бізнес-моделювання, розробки бізнес-стратегії, формування та підсилення компетенцій по роботі з бізнес-моделями та бізнес-стратегіями.
Дата і час: 15-16 лютого 2024
Де: м. Луцьк, Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Формат тренінгу: офлайн
Тривалість: 2 дні (8 годин\в день)
10:00-19:00 (13:00-14:00 обідня перерва)
Вартість: 800 грн (*при відборі на третьому етапі)
Кількість місць: 15-20 учасників
Реєстрація за посиланням обов'язкова
Володимир Воробей — засновник та керуючий директор агенції економічного розвитку PPV, бізнес-консультант, сертифікований тренер програми Creative Enterprise Programme (British Council, реалізовано 7 програм Creative Enterprise для підприємців), консультант програми House of Europe – Creative Business Survival Kit, співавтор та тренер програми «Фінанси креативу» (УКФ, 2021), тренер модулів з бізнес-стратегії та бізнес-моделювання програми Школа бізнесу Нова Пошта (2017 иа 2018 роки) та навчальних програм Центрів інформації підтримки бізнесу.
У тренінгу можуть взяти участь:
— Представники малого чи середнього бізнесу із штатом — 5-10 працівників.
— Посада: власник бізнесу, топ-менеджер.
Відбір учасників проводиться у 3 етапи:
1. Реєстрація на сайті центру Дія.Бізнес у Луцьку
2. Розширена анкета, яку всі зареєстровані отримають на email. Якщо дані з анкети будуть відповідати вказаним критеріям (розмір бізнесу та рівень посади) — учасник проходить до наступного етапу відбору.
3. Телефонне інтервʼю для оцінки мотивації та зацікавленості у тематиці тренінгу.
Очікувані результати практикуму: учасники навчаться розуміти свою бізнес- модель, звʼязок бізнес-моделі та стратегії, опанують інструменти бізнес-моделювання та побудови бізнес-стратегії, розроблять стратегію на 2024р.
Роздаткові матеріали: учасники отримають посилання на корисні матеріали, шаблони, ресурси та ін.
Розподіл матеріалу: 40% - теорія, 60% - практика.
Програма дводенного практикуму:
День 1
1. Бізнес-діагностика
• Вступ, презентація тренінгу (цілі, очікування учасників).
• Стадії розвитку бізнесу. Діагностика бізнесу.
• Презентація учасниками своїх бізнесів.
2. Бізнес-моделювання
• Ефективні бізнес-моделі.
• Інструменти бізнес-моделювання.
• Практична робота над бізнес-моделями учасників.
• Оцінка придатності бізнес-моделей до масштабування.
День 2
3. Бізнес-стратегія
• Стратегічне управління бізнесом: ринки та конкуренція: оцінка бізнесу.
• Типи бізнес-стратегій: продуктові, ринкові, розвитку здатностей.
• Процес розробки стратегії – від візії до плану дій. Стратегії у воєнний час.
• Практична робота – розробка учасниками бізнес-стратегії на 2024р.
Практикум для малих та середніх підприємців (МСП) «Бізнес у воєнний час: моделі та стратегії» організував центр Дія.Бізнес у Луцьку за сприяння громадської платформи «Алгоритм дій» у партнерстві з агенцію економічного розвитку PPV.
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