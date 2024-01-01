Встановили особи окупантів, які під час окупації Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл
Сьогодні, 15:45
СБУ встановила особи 4-х рашистів, які під час окупації Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки встановила особи ще чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київщини.
Мова йде про:
▪️ майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії;
▪️ майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини рф;
▪️ молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;
▪️ рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади росії.
У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.
Тоді рашисти масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.
За даними слідства, під час одного з таких «рейдів» у селі Богданівка фігуранти Булгаков та Васильєв наказали рядовому Шожоєву вивести місцевого жителя з власного будинку для допиту.
Потім окупанти відвезли чоловіка до катівні, яку вони облаштували у захопленій школі.
У застінках рашисти били потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством.
У такий спосіб окупанти намагались «вибити» з нього зізнання у причетності до руху опору в регіоні.
Не отримавши «потрібних відповідей», Булгаков та Васильєв наказали Шожоєву продовжити катування чоловіка, «призначивши» йому 10 ударів палкою.
Ще один фігурант – Раднатаров у березні 2022 року схопив мешканця Бучі, зв’язав йому руки та вдягнув на голову мішок.
Після цього рашист поставив постраждалого до стінки та приставив до його потилиці ствол автомата і перезаряджав затвор, імітуючи розстріл.
Потім загарбник зняв з голови чоловіка мішок і став погрожувати йому сокирою та ножем.
У разі відмови співпрацювати з окупантами, Раднатаров пригрозив чоловіку, що відрубає йому ногу або переріже горло.
Однак рашисту так і не вдалося зламати українця і змусити його допомагати окупантам. Після катувань він кинув пораненого посеред вулиці.
Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням).
Крім того Раднатарову заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням).
Тривають комплексні заходи для притягнення рашистів до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки встановила особи ще чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київщини.
Мова йде про:
▪️ майора Олександра Васильєва – помічника командира 15-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил росії;
▪️ майора Олексія Булгакова – командира мотострілецької роти цієї ж військової частини рф;
▪️ молодшого лейтенанта Георгія Раднатарова – командира розвідувальної роти 37-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора;
▪️ рядового Дугара Шожоєва – військовослужбовця 5-ї окремої танкової бригади росії.
У лютому-березні 2022 року вони брали участь у захопленні населених пунктів Броварського та Бучанського районів і проводили там масові репресії проти місцевих жителів.
Тоді рашисти масово викрадали людей та ув’язнювали їх у створених ними катівнях.
За даними слідства, під час одного з таких «рейдів» у селі Богданівка фігуранти Булгаков та Васильєв наказали рядовому Шожоєву вивести місцевого жителя з власного будинку для допиту.
Потім окупанти відвезли чоловіка до катівні, яку вони облаштували у захопленій школі.
У застінках рашисти били потерпілого, гасили недопалки на його тілі та погрожували вбивством.
У такий спосіб окупанти намагались «вибити» з нього зізнання у причетності до руху опору в регіоні.
Не отримавши «потрібних відповідей», Булгаков та Васильєв наказали Шожоєву продовжити катування чоловіка, «призначивши» йому 10 ударів палкою.
Ще один фігурант – Раднатаров у березні 2022 року схопив мешканця Бучі, зв’язав йому руки та вдягнув на голову мішок.
Після цього рашист поставив постраждалого до стінки та приставив до його потилиці ствол автомата і перезаряджав затвор, імітуючи розстріл.
Потім загарбник зняв з голови чоловіка мішок і став погрожувати йому сокирою та ножем.
У разі відмови співпрацювати з окупантами, Раднатаров пригрозив чоловіку, що відрубає йому ногу або переріже горло.
Однак рашисту так і не вдалося зламати українця і змусити його допомагати окупантам. Після катувань він кинув пораненого посеред вулиці.
Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Васильєву, Булгакову та Шожоєву про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб, жорстоке поводження з цивільним населенням).
Крім того Раднатарову заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням).
Тривають комплексні заходи для притягнення рашистів до відповідальності за вчинення воєнних злочинів.
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