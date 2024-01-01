Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином

Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином
Луцька міськрада на замовлення Генерального штабу ЗСУ закупила 20 комплексів контрбатарейної розвідки «Сова».

Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.

Луцька міська рада на замовлення Генерального штабу Збройних сил України виділила 2 мільйони гривень та закупила для трьох бригад ЗСУ 20 комплексів контрбатарейної розвідки «Сова».
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином

Цей оптико-електронний комплекс, який дозволяє робити спостереження за вогневими позиціями ворога в темну пору доби, розробив колишній депутат Луцької міської ради Юрій Моклиця.
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином

«Сову» на південний напрямок фронту для українських військовослужбовців завезла депутат міської ради Алла Доманська. За її словами, завдяки цій допомозі військові командири на цьому напрямку очікують суттєве підвищення якості розвідувальної та контрбатарейної роботи на окремих ділянках фронту.
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином

Отримували комплекси контрбатарейної розвідки різні підрозділи ЗСУ, які мужньо тримають передню лінію від окупантів. Крім отримання самих комплексів, військовослужбовці артрозвідки пройшли відповідні навчання та інструктажі щодо використання новинки.
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином
Генштаб ЗСУ замовив комплекси контрбатарейної боротьби, розроблені лучанином

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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