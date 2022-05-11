Люби, що робиш: подружжя волинських спортсменів Романа та Марії Повхів розповіло про спорт та сімейне життя

Вона займалась музикою із дитинства, а потім змінила скрипку на весла байдарки. Він подарував їй скрипку, хоча його основний інструмент – тренерський свисток.– заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках і каное, двічі учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро і Токіо, багаторазова призерка міжнародних змагань.– заслужений тренер України, директор обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Олімп».Про це йдеться у першому випуску нового проєкту Волинської облдержадміністрації «Волинь Олімпійська».Сьогодні обидва спортсмени, які пов’язані не лише шлюбом, а й спортивними узами, готуються до Літніх Олімпійських Ігор у Парижі. Правом на участь є олімпійська ліцензія, вибороти яку у травні налаштовані Марія та Роман.Для Марії це буде третя Олімпіада у житті. У спортсменки вже є досвід участі в Олімпійських іграх, і як з посмішкою зауважує Марія, на її стіні з нагородами не вистачає лише однієї медалі.Кумирів у спортсменки немає, а найкращою конкуренцією вона вважає змагання із собою: «Перевершити себе, свій результат. Адже кожен, хто стоїть на старті – не лише конкурент, а й потенційний переможець. Ставлюсь до кожного з повагою та пам’ятаю, що не варто легковажити чи недооцінювати суперників».Підготовку і тренерство Марії забезпечують заслужені тренери Українита Роман Повх.Саме Роману належить ідея участі у цьогорічних Олімпійських Іграх:«Після народження донечки знайшли мотивацію спробувати втретє підготовку до Олімпіади. Прийняли неординарне рішення – продали квартиру, аби в повному обсязі використати усі ресурси та поновити свої спортивні результати. Ціна одного олімпійського збору коливається близько 100 тисяч, тож якби не допомога департаменту спорту та спонсорів, небайдужих волинян, це було б неможливо. Зараз можемо з оптимізмом дивитись у майбутнє».Спортсмени відзначають, що перемога в Олімпіаді – величезна мрія та разом з тим, якщо життя покаже інший результат – це буде не поразка, а лише перехід до іншої мрії.«У 2015 році страх не потрапити на Олімпіаду був моїм найбільшим страхом. Сьогодні я ставлюсь до усього помірковано – життя іде далі. Буде інша мрія та інша дорога, яка з нами трапиться. Хоча мені цікаво привезти додому на Волинь олімпійську медаль. Я маю надію та віру, що ми рухаємось у правильному напрямку», – поділилась Марія.Поки що сімейний тандем активно провадить спортивну підготовку. Марія – у човні, Роман із донечкою – у тренерському катері. І хоча малечі лише рік та вісім місяців, подружжя Повхів не бажає залишати її осторонь.«Чи хотіли б ви, щоб у майбутньому донька пов’язала своє життя зі спортом?», - поцікавились в ОДА.«Вона вже у спорті, – сміється Марія. – Ми не залишаємо її вдома, тож вона постійно з нами – на тренуваннях, на виїздах. Дуже комунікабельна, легко сприймає оточення, їй цікаво спостерігати як усе відбувається. Як складається її вибір, ми не знаємо. Але підтримаємо як батьки та як професіонали».«Життя покаже, – підтримує дружину Роман. – Але сьогодні вона постійно з нами. Вже вміє свистіти у свисток та засікати час на секундомірі! І я радий, що з народженням донечки ми не розділились, а поєднались ще більше, як команда та сім’я».Саме поява доньки певним чином поділило спортивну кар’єру подружжя на «до» і «після». До народження, відзначає Марія, усе давалось досить легко. Відмінна фізична форма, витривалість, час. Водночас, чемпіонство та медалі, здобуті після – емоційно для нас більш цінніші, погоджується Роман. Адже тільки вони знають, скільки зусиль, праці та волі закладено у ці перемоги.«Коли у 2021 році Марія в одиночці здобула звання майстра спорту та стала бронзовою призеркою Європи – це було неймовірно!», – пишається своєю підопічною як тренер Роман Повх.«Було складно, – визнає Марія. – Але легше робити те, що любиш. Мати любов у серці та бажання до своєї роботи. Любити те, що ти робиш та розвиватись у цьому. Ніколи не здаватись – в усьому».Ці якості виховав у лучанці спорт, до якого вона прийшла в 11 років, коли вперше спробувала веслування байдаркою Стиром.Цього ж Марія Повх, тепер уже багаторазова чемпіонка України та престижних міжнародних змагань, бажає усім початківцям:«Спорт дає дуже багато можливостей. Спорт розвиває, загартовує, дисциплінує, формує характер. Навіть якщо ваша подальша життєва дорога буде не спортивна, залишаться прагнення та вміння не здаватись».Нагадаємо, що цьогоріч у Парижі пройдуть Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри, на участь в яких претендують десятеро волинян.З них одна спортсменка уже виконала олімпійський норматив та буде представляти Волинь на Літніх Олімпійських іграх, а дев’ятеро – мають перспективу отримати «олімпійську ліцензію».