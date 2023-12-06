У Луцьку родинам загиблих військовослужбовців 14-ї бригади вручили нагородили





Як розповіла керівниця служби зв’язків з громадськістю бригади Надія Замрига, цю нагороду отримали рідні та близькі понад сотні полеглих воїнів, передає



Разом з чотирирічною донькою Юстиною посмертну нагороду чоловіка отримала Ольга, вдова загиблого Бориса Кобзаря із села Вербичне Турійської громади. Говорить: він служив в АТО 2014-го, пішов до війська із початком повномасштабної війни. Чоловік загинув в Миколаївській області 15 квітня 2022 року.



"Донці було два роки, а я ще була вагітна на той час. Дитина друга народилася – вже тата не було", — каже жінка.



За загиблого чоловіка Георгія Плісака отримала князівського хреста вдова Світлана. Каже: він поліг у боях за Миколаївщину в березні 2022-го, рівно через місяць, як добровільно пішов до війська.



Доньці було п'ять років, коли тато віддав життя за Україну, розповідає вдова загиблого бійця Дмитра Косова Юлія. Каже, до армії чоловік пішов добровільно, загинув під час оборони країни на Запоріжжі в травні 2022-го.



"Хотілося б, щоб додому повернувся живим, бо в нас було дуже багато планів. Дуже сумуємо і дуже тяжко без нього", — каже жінка.



Відзнаку Князівський хрест Героя "Навіки в строю" планують вручити родинам усіх воїнів 14-ї бригади, які віддали життя у війні проти російських окупантів, - говорить Надія Замрига.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відзнаки Князівські хрести Героя "Навіки в строю" вручили родинам загиблих бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Як розповіла керівниця служби зв’язків з громадськістю бригади, цю нагороду отримали рідні та близькі понад сотні полеглих воїнів, передає Суспільне Разом з чотирирічною донькоюпосмертну нагороду чоловіка отримала, вдова загиблогоіз села Вербичне Турійської громади. Говорить: він служив в АТО 2014-го, пішов до війська із початком повномасштабної війни. Чоловік загинув в Миколаївській області 15 квітня 2022 року."Донці було два роки, а я ще була вагітна на той час. Дитина друга народилася – вже тата не було", — каже жінка.За загиблого чоловікаотримала князівського хреста вдова. Каже: він поліг у боях за Миколаївщину в березні 2022-го, рівно через місяць, як добровільно пішов до війська.Доньці було п'ять років, коли тато віддав життя за Україну, розповідає вдова загиблого бійця Дмитра Косова Юлія. Каже, до армії чоловік пішов добровільно, загинув під час оборони країни на Запоріжжі в травні 2022-го."Хотілося б, щоб додому повернувся живим, бо в нас було дуже багато планів. Дуже сумуємо і дуже тяжко без нього", — каже жінка.Відзнаку Князівський хрест Героя "Навіки в строю" планують вручити родинам усіх воїнів 14-ї бригади, які віддали життя у війні проти російських окупантів, - говорить Надія Замрига.

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