РФ і Білорусь планують масштабні військові навчання: коли і де вони проходитимуть





Про це заявив Міністр оборони Віктор Хренін в інтерв'ю російським пропагандистам, передає



За його словами, рішення про проведення спільних навчань на території Білорусі або РФ раз на два роки було ухвалено 2009 року. Вони проводилися у форматах спільних стратегічних (оперативно-стратегічних) навчань ("Захід-2009", "Захід-2013", "Захід-2017", "Захід-2021") та спільних оперативних навчань (СОУ - "Щит Союзу-2011", "Щит Союзу-2015", "Щит Союзу-2019" та ін.).



"Іншими словами, кожні два роки проводилися навчання "Захід" або "Щит Союзу". Виходячи зі встановленої черговості, 2023 року повинні були відбутися навчання "Щит Союзу". Вони були заплановані на 22-26 вересня, проте їх скасували. 2024 року проведення спільних навчань (оперативних/стратегічних) РБ і РФ не анонсувалося. Відповідно, проведення одних навчань раз на два роки було пропущено", - пише "MotolkoHelp".



За даними ресурсу, від 10 до 20 лютого 2022 року на території Білорусі проходили позапланові СОУ "Союзна рішучість-2022", і через чотири дні після їх закінчення Росія вторглася в Україну.



Виходячи з того, що в минулому році "Щит Союзу-2023" не відбулися, видання припускає, що навчання в 2025 на території Республіки Білорусь можуть не відбутися. Причина - війна в Україні.



"У РФ може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання. Можна ще згадати проходили у вересні 2023 в РБ навчання ОДКБ "Бойове братство-2023", в яких взяв участь дуже скромний за чисельністю російський контингент. Однак навіть якщо навчання в 2025 не будуть скасовані, всі переміщення військ на території РБ будуть ретельно відслідковуватися для неповторення лютого 2022", - йдеться в публікації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія і Білорусь 2025 року хочуть провести спільні навчання "регіонального угруповання військ" на території РБ, які мали відбутися 2023 року.Про це заявив Міністр оборонив інтерв'ю російським пропагандистам, передає ТСН За його словами, рішення про проведення спільних навчань на території Білорусі або РФ раз на два роки було ухвалено 2009 року. Вони проводилися у форматах спільних стратегічних (оперативно-стратегічних) навчань ("Захід-2009", "Захід-2013", "Захід-2017", "Захід-2021") та спільних оперативних навчань (СОУ - "Щит Союзу-2011", "Щит Союзу-2015", "Щит Союзу-2019" та ін.)."Іншими словами, кожні два роки проводилися навчання "Захід" або "Щит Союзу". Виходячи зі встановленої черговості, 2023 року повинні були відбутися навчання "Щит Союзу". Вони були заплановані на 22-26 вересня, проте їх скасували. 2024 року проведення спільних навчань (оперативних/стратегічних) РБ і РФ не анонсувалося. Відповідно, проведення одних навчань раз на два роки було пропущено", - пише "MotolkoHelp".За даними ресурсу, від 10 до 20 лютого 2022 року на території Білорусі проходили позапланові СОУ "Союзна рішучість-2022", і через чотири дні після їх закінчення Росія вторглася в Україну.Виходячи з того, що в минулому році "Щит Союзу-2023" не відбулися, видання припускає, що навчання в 2025 на території Республіки Білорусь можуть не відбутися. Причина - війна в Україні."У РФ може просто не вистачити солдатів і на війну, і на навчання. Можна ще згадати проходили у вересні 2023 в РБ навчання ОДКБ "Бойове братство-2023", в яких взяв участь дуже скромний за чисельністю російський контингент. Однак навіть якщо навчання в 2025 не будуть скасовані, всі переміщення військ на території РБ будуть ретельно відслідковуватися для неповторення лютого 2022", - йдеться в публікації.

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