Осиротіли шестеро дітей: Донеччині обірвалося життя Героя з Волині

Осиротіли шестеро дітей: Донеччині обірвалося життя Героя з Волині
У місті Устилузі на Волині – знову скорбота. Надійшла звістка про смерть на фронті краянина Ігоря Гуля.

Про це у фейсбуці повідомила міськрада Устилуга.

«Устилузька міська територіальна громада знову у скорботі. З невимовним болем повідомляємо про смерть Захисника України, солдата Гуля Ігоря Васильовича, 1982 р.н. жителя с. П'ятидні», - йдеться у повідомленні.
Осиротіли шестеро дітей: Донеччині обірвалося життя Героя з Волині

Серце Воїна зупинилося 9 березня 2024 в місці тимчасового розташування в районі населеного пункту Курахове Донецької області.

Без батька залишилося шестеро дітей.

У жовтні 2023 року Ігор Гуль нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих".

«Щирі співчуття від усіх жителів громади дружині та дітям, рідним і близьким. Про дату та час зустрічі буде повідомлено додатково. Вічна пам’ять захиснику України!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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