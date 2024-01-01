На фронті поліг підполковник Володимир Кравчук із Волині

На фронті поліг підполковник Володимир Кравчук із Волині
У боях із російськими загарбниками на передовій обірвалося життя підполковника Володимира Кравчука із села Дубове на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Дубівська громада.

При виконанні військового обов’язку, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави загинув - підполковник Кравчук Володимир Сергійович.

«Висловлюємо щирі співчуття дубівчанам - Ользі та Сергію Король з приводу тяжкої втрати - загибелі сина. Просимо жителів села Дубове гідно зустріти живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя – Володимира Сергійовича Кравчука 22 березня, в п’ятницю, о 08.45 за маршрутом: вул. Ковельська, вул. Шевченка, вул. Пришкільна будинок №4», - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, чин похорону і поховання воїна відбудеться у Ковелі.

Від завтра в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.

«Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.


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Теги: загиблі, війна
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