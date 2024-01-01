На фронті поліг підполковник Володимир Кравчук із Волині

Володимира Кравчука із села Дубове на Волині.



Про це у фейсбуці повідомляє Дубівська громада.



При виконанні військового обов’язку, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави загинув - підполковник Кравчук Володимир Сергійович.



«Висловлюємо щирі співчуття дубівчанам - Ользі та Сергію Король з приводу тяжкої втрати - загибелі сина. Просимо жителів села Дубове гідно зустріти живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя – Володимира Сергійовича Кравчука 22 березня, в п’ятницю, о 08.45 за маршрутом: вул. Ковельська, вул. Шевченка, вул. Пришкільна будинок №4», - йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, чин похорону і поховання воїна відбудеться у Ковелі.



Від завтра в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.



«Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях із російськими загарбниками на передовій обірвалося життя підполковникаіз села Дубове на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Дубівська громада.При виконанні військового обов’язку, захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави загинув - підполковник Кравчук Володимир Сергійович.«Висловлюємо щирі співчуття дубівчанам -таз приводу тяжкої втрати - загибелі сина. Просимо жителів села Дубове гідно зустріти живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя – Володимира Сергійовича Кравчука 22 березня, в п’ятницю, о 08.45 за маршрутом: вул. Ковельська, вул. Шевченка, вул. Пришкільна будинок №4», - йдеться у повідомленні.За попередніми даними, чин похорону і поховання воїна відбудеться у Ковелі.Від завтра в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.«Вічна пам'ять і незгасима слава нашому Герою!» - повідомили у громаді.

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