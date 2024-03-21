Найвищий військовий керівник НАТО прибув до Києва вперше з початку повномасштабної вторгнення

Роб Бауер прибув з візитом до Києва.



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"Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.



Бауер виступив на Київському безпековому форумі. Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом.



Голова Військового комітету НАТО зазначив, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним.



"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", - сказав він.



Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни рф проти України у 2023 році.

Він також закликав до трансформації боєздатності НАТО в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найвищий військовий посадовець Альянсу − голова Військового комітету НАТОприбув з візитом до Києва.Про це пише "Європейська правда" "Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.Бауер виступив на Київському безпековому форумі. Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом.Голова Військового комітету НАТО зазначив, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним."З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", - сказав він.Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни рф проти України у 2023 році.Він також закликав до трансформації боєздатності НАТО в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".

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