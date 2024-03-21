Найвищий військовий керівник НАТО прибув до Києва вперше з початку повномасштабної вторгнення
Сьогодні, 12:44
Найвищий військовий посадовець Альянсу − голова Військового комітету НАТО Роб Бауер прибув з візитом до Києва.
Про це пише "Європейська правда".
"Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.
Бауер виступив на Київському безпековому форумі. Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом.
Голова Військового комітету НАТО зазначив, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним.
"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", - сказав він.
Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни рф проти України у 2023 році.
Він також закликав до трансформації боєздатності НАТО в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".
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Про це пише "Європейська правда".
"Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли", - йдеться в повідомленні.
Бауер виступив на Київському безпековому форумі. Він подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом.
Голова Військового комітету НАТО зазначив, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою, так і поза ним.
"З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", - сказав він.
Нещодавно Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни рф проти України у 2023 році.
Він також закликав до трансформації боєздатності НАТО в епоху непередбачуваності, у якій може трапитись "будь-що".
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