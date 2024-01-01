За волю України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Глинняко

Сергій Глинянко.



Про це



"До нашої громади, нажаль, знову надійшла сумна звістка про загибель Захисника України – Глинянка Сергія Петровича, жителя селища Заболоття.



Старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.



Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Нехай Господь пошле сили пережити цю гірку втрату. Поділяємо ваш смуток та біль.



Гинуть найкращі – справжні патріоти своєї країни. , який віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас", - йдеться в повідомленні.



Зазначається. що про час зустрічі скорботного кортежу з тілом Героя буде повідомлено додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Заболоттівській громаді."До нашої громади, нажаль, знову надійшла сумна звістка про загибель Захисника України – Глинянка Сергія Петровича, жителя селища Заболоття.Старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Нехай Господь пошле сили пережити цю гірку втрату. Поділяємо ваш смуток та біль.Гинуть найкращі – справжні патріоти своєї країни. , який віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас", - йдеться в повідомленні.Зазначається. що про час зустрічі скорботного кортежу з тілом Героя буде повідомлено додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію