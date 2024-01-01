За волю України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Глинняко

За волю України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Глинняко
На війні загинув Герой з Волині Сергій Глинянко.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"До нашої громади, нажаль, знову надійшла сумна звістка про загибель Захисника України – Глинянка Сергія Петровича, жителя селища Заболоття.

Старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Нехай Господь пошле сили пережити цю гірку втрату. Поділяємо ваш смуток та біль.

Гинуть найкращі – справжні патріоти своєї країни. , який віддав своє життя за мирне майбутнє кожного з нас", - йдеться в повідомленні.

Зазначається. що про час зустрічі скорботного кортежу з тілом Героя буде повідомлено додатково.
За волю України віддав своє життя Герой з Волині Сергій Глинняко

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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