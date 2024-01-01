На Волині суди виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу про повістки





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Рожищенський районний суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу за публікацію інформації про місця та час вручення повісток працівниками ТЦК та СП у Луцьку. За скоєне їй призначили два роки іспитового терміну.



Як йдеться у вироку суду від 28 березня, із березня 2023 року по січень 2024 року адміністраторка Telegram-каналу із назвою «Волинь погода» Тетяна Губій публікувала інформацію про райони Луцька, де чоловікам роздають повістки. Окрім адреси, жінка зазначала точний час, а також додавала фотографії з місця події. Загалом на її канал було підписано 22,3 тис. осіб.



«Так, обвинувачена (ред.) вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України, а саме: перешкоджала законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період», – йдеться у повідомленні.



Тетяна Губій свою вину визнала. Відомо, що вона уродженка міста Рожище Волинської області, має середню освіту, не заміжня, не працює, раніше судима не була.



Суддя Іван Сіліч визнав жінку винною за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) й призначив покарання – два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністраторка Telegram-каналу, який інформував про роздачу повісток у Луцьку, отримала умовний термін.Про це пише zaxid.net Рожищенський районний суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу за публікацію інформації про місця та час вручення повісток працівниками ТЦК та СП у Луцьку. За скоєне їй призначили два роки іспитового терміну.Як йдеться у вироку суду від 28 березня, із березня 2023 року по січень 2024 року адміністраторка Telegram-каналу із назвою «Волинь погода»публікувала інформацію про райони Луцька, де чоловікам роздають повістки. Окрім адреси, жінка зазначала точний час, а також додавала фотографії з місця події. Загалом на її канал було підписано 22,3 тис. осіб.«Так, обвинувачена (ред.) вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України, а саме:та інших військових формувань в особливий період», – йдеться у повідомленні.Тетяна Губій свою вину визнала. Відомо, що вона уродженка міста Рожище Волинської області, має середню освіту, не заміжня, не працює, раніше судима не була.Суддя Іван Сіліч визнав жінку винною за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) й призначив покарання – два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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