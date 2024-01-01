У кого з міських голів Волині найбільша зарплата





Журналісти сайту новин Луцька та Волині



За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні у 2023 році становила 17 тисяч 442 гривні. На Волині, за даними популярного кадрового порталу, цифри коливалися від 13 до 15 тисяч гривень, залежно від місяця. Проте очільники волинських міст далеко переступили цю планку.



4 місце. Очільник Володимира Ігор Пальонка



У 2023 році міський голова Ігор Пальонка заробив понад 576 тисяч гривень. Зауважимо, у цю суму, крім посадового окладу, входять і різного роду надбавки та премії. Якщо ж порахувати, то виходить, що за місяць в середньому він отримував близько 48 тисяч гривень.



На рахунках у банку міський голова зберігає 9 388 гривень. У готівці у нього – 7 000 доларів та 5 500 євро.



З цікавого у його декларації – будинок та земельна ділянка. Щоправда, усе це знаходиться у власності дружини.



3 місце посів міський голова Нововолинська Борис Карпус



За рік роботи міським головою Борису Карпусу, відповідно до декларації, нарахували трохи більше як 670 тисяч гривень заробітної плати. Якщо підрахувати, то вийде, що в середньому за 12 місяців роботи керманич Нововолинська отримував майже 56 тисяч гривень щомісяця. У цю суму входить посадовий оклад та різного роду премії, надбавки й інші додаткові виплати.



Окрім того, він зберігає 16 тисяч доларів на рахунку в Сполучених Штатах. Й ще 10 тисяч доларів мер тримає готівкою.



З грудня 2019 року міський голова володіє квартирою у Нововолинську, площа якої становить 61,2 м2. Також на Карпуса оформлена автівка – Ford Focus 2006 року. Вартість автомобіля, вказана у декларації, становить 48 500 гривень.



На 2 місці – керівник Ковеля Ігор Чайка



Минулого року міський голова Ковеля отримав майже 760 тисяч гривень заробітної плати. В середньому за місяць роботи, враховуючи усі додаткові виплати, премії та інше, йому нараховували трохи більше як 63 тисячі гривень.



Проте це не єдина робота Ігоря Чайки, бо він має ще одну – у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Там йому нарахували понад п'ять тисяч гривень зарплати. Ще 100 тисяч гривень він отримав від надання майна в оренду.



На рахунках у банку в міського голови є понад 307 тисяч гривень та 2 долари. Готівкою кошти він вочевидь не зберігає, оскільки в декларації жодних сум не вказав.



Очолив рейтинг міський голова Луцька Ігор Поліщук



Згідно з декларацією за 2023 рік, керівник обласного центру Волині Ігор Поліщук заробив понад 1 мільйон 119 тисяч гривень. У суму нарахувань луцького міського теж входять різного роду надбавки, премії та інші виплати. В середньому ж за місяць роботи йому нараховували понад 93 тисячі гривень.



Також у своїй декларації мер вказав, що зберігає готівкові кошти – 40 тисяч гривень та 51 тисячу доларів. На рахунку у банку ж сума набагато менша – 6 188 гривень.



До слова, з 2018 року у власності міського голови є автомобіль BMW 745D 2008 року. Того ж року, відповідно до даних декларації, у нього з'явився садовий будинок у селі Поляна, загальна площа якого 75 м2. Окрім того, з 1 січня 2023 року Ігор Поліщук почав винаймати квартиру у селі Липини, її площа – 51,3 м2.



Зазначимо, міський голова Луцька Ігор Поліщук значну частину своєї зарплати відправляє на допомогу ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцьк, Володимир, Ковель та Нововолинськ – найбільші міста Волині за кількістю населення. Відповідно у їхніх очільників є багато над чим працювати, аби мешканці були задоволені. Здебільшого саме за цю роботу їм і платять.Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» вирішили порівняти заробітні плати міських голів чотирьох найбільших міст Волині.За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні у 2023 році становила 17 тисяч 442 гривні. На Волині, за даними популярного кадрового порталу, цифри коливалися від 13 до 15 тисяч гривень, залежно від місяця. Проте очільники волинських міст далеко переступили цю планку.4 місце. Очільник ВолодимираУ 2023 році міський голова Ігор Пальонка заробив понад 576 тисяч гривень. Зауважимо, у цю суму, крім посадового окладу, входять і різного роду надбавки та премії. Якщо ж порахувати, то виходить, що за місяць в середньому він отримував близько 48 тисяч гривень.На рахунках у банку міський голова зберігає 9 388 гривень. У готівці у нього – 7 000 доларів та 5 500 євро.З цікавого у його декларації – будинок та земельна ділянка. Щоправда, усе це знаходиться у власності дружини.3 місце посів міський голова НововолинськаЗа рік роботи міським головою Борису Карпусу, відповідно до декларації, нарахували трохи більше як 670 тисяч гривень заробітної плати. Якщо підрахувати, то вийде, що в середньому за 12 місяців роботи керманич Нововолинська отримував майже 56 тисяч гривень щомісяця. У цю суму входить посадовий оклад та різного роду премії, надбавки й інші додаткові виплати.Окрім того, він зберігає 16 тисяч доларів на рахунку в Сполучених Штатах. Й ще 10 тисяч доларів мер тримає готівкою.З грудня 2019 року міський голова володіє квартирою у Нововолинську, площа якої становить 61,2 м2. Також на Карпуса оформлена автівка – Ford Focus 2006 року. Вартість автомобіля, вказана у декларації, становить 48 500 гривень.На 2 місці – керівник КовеляМинулого року міський голова Ковеля отримав майже 760 тисяч гривень заробітної плати. В середньому за місяць роботи, враховуючи усі додаткові виплати, премії та інше, йому нараховували трохи більше як 63 тисячі гривень.Проте це не єдина робота Ігоря Чайки, бо він має ще одну – у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Там йому нарахували понад п'ять тисяч гривень зарплати. Ще 100 тисяч гривень він отримав від надання майна в оренду.На рахунках у банку в міського голови є понад 307 тисяч гривень та 2 долари. Готівкою кошти він вочевидь не зберігає, оскільки в декларації жодних сум не вказав.Очолив рейтинг міський голова ЛуцькаЗгідно з декларацією за 2023 рік, керівник обласного центру Волині Ігор Поліщук заробив понад 1 мільйон 119 тисяч гривень. У суму нарахувань луцького міського теж входять різного роду надбавки, премії та інші виплати. В середньому ж за місяць роботи йому нараховували понад 93 тисячі гривень.Також у своїй декларації мер вказав, що зберігає готівкові кошти – 40 тисяч гривень та 51 тисячу доларів. На рахунку у банку ж сума набагато менша – 6 188 гривень.До слова, з 2018 року у власності міського голови є автомобіль BMW 745D 2008 року. Того ж року, відповідно до даних декларації, у нього з'явився садовий будинок у селі Поляна, загальна площа якого 75 м2. Окрім того, з 1 січня 2023 року Ігор Поліщук почав винаймати квартиру у селі Липини, її площа – 51,3 м2.Зазначимо, міський голова Луцька Ігор Поліщук значну частину своєї зарплати відправляє на допомогу ЗСУ.

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