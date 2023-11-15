Погода у Луцьку на понеділок, 21 квітня

Погода у Луцьку на понеділок, 21 квітня
Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 4° до 11°.

Народний прогноз погоди:

У давнину в цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні". Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.
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Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз
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