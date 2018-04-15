Як курсуватимуть тролейбуси з Луцька до Гаразджі у Провідну неділю. РОЗКЛАД

Як курсуватимуть тролейбуси з Луцька до Гаразджі у Провідну неділю. РОЗКЛАД
У Провідну неділюк в обласному центрі Волині збільшать кількість тролейбусів, які курсуватимуть до села Гаразджа.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

12 травня, у зв’язку з щорічним збільшенням пасажиропотоку у Провідну неділю, особливо до міського кладовища, що у селі Гаразджа, КП “Луцьке підприємство електротранспорту” залучає до перевезень чотири тролейбуси за маршрутом № 7 “Київський майдан — Гаразджа”.

Ці транспортні одиниці працюватимуть з 9.15 до 17 години. Інтервал руху — 13 хвилин.
Як курсуватимуть тролейбуси з Луцька до Гаразджі у Провідну неділю. РОЗКЛАД
Як курсуватимуть тролейбуси з Луцька до Гаразджі у Провідну неділю. РОЗКЛАД

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Теги: Волинь, Луцьк, Гаразджа, Провідна неділя, кладовище, громадський транспорт
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