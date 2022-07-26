Різко змінила напрямок руху, побачивши поліцейських: Луцьком їздила п'яна водійка. ВІДЕО

Різко змінила напрямок руху, побачивши поліцейських: Луцьком їздила п'яна водійка. ВІДЕО
Днями патрульні склали протокол за керування у стані спʼяніння водійці, яку зупинили у Луцьку.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волинської області.

На вулиці Володимирській патрульні помітили авто Toyota Celica. Водій якого побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху та почав набирати швидкість, порушуючи ПДР.

Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з керманичкою, інспектори виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася.

На громадянку патрульні склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.


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Теги: Луцьк, Волинь, поліція, порушення
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