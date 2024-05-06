У Луцьку рятувальники відкрили двері у квартиру, де господарі залишили кастрюлю на вогні

У Луцьку рятувальники відкрили двері у квартиру, де господарі залишили кастрюлю на вогні
В період з 06.05.2024 по 12.05.2024 підрозділами пожежно–рятувальної служби області ліквідовано 23 пожежі, здійснено 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

12 травня о 20:21 в м. Луцьк на проспекті Відродження рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцьк прибули та відкрили двері в квартиру. За допомогою трьохколінної драбини потрапили через балкон в квартиру, в якій на газовій плиті була залишена каструля на вогні.
У Луцьку рятувальники відкрили двері у квартиру, де господарі залишили кастрюлю на вогні

о 21:30 в с. Рачин Луцького району рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохів та МПО Марʼянівка загасили пожежу дерев’яної господарської споруди. На гасіння подали 1 водяний ствол. Потерпілих немає.

Причина пожежі: коротке замикання електроомережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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