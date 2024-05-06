У Луцьку рятувальники відкрили двері у квартиру, де господарі залишили кастрюлю на вогні
Сьогодні, 10:48
В період з 06.05.2024 по 12.05.2024 підрозділами пожежно–рятувальної служби області ліквідовано 23 пожежі, здійснено 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 травня о 20:21 в м. Луцьк на проспекті Відродження рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцьк прибули та відкрили двері в квартиру. За допомогою трьохколінної драбини потрапили через балкон в квартиру, в якій на газовій плиті була залишена каструля на вогні.
о 21:30 в с. Рачин Луцького району рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохів та МПО Марʼянівка загасили пожежу дерев’яної господарської споруди. На гасіння подали 1 водяний ствол. Потерпілих немає.
Причина пожежі: коротке замикання електроомережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
12 травня о 20:21 в м. Луцьк на проспекті Відродження рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцьк прибули та відкрили двері в квартиру. За допомогою трьохколінної драбини потрапили через балкон в квартиру, в якій на газовій плиті була залишена каструля на вогні.
о 21:30 в с. Рачин Луцького району рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохів та МПО Марʼянівка загасили пожежу дерев’яної господарської споруди. На гасіння подали 1 водяний ствол. Потерпілих немає.
Причина пожежі: коротке замикання електроомережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Міністр оборони Румунії не хоче віддавати Україні Patriot
Сьогодні, 10:59
У Луцьку рятувальники відкрили двері у квартиру, де господарі залишили кастрюлю на вогні
Сьогодні, 10:48
На Волині розшукали двох зниклих двійнят
Сьогодні, 10:10