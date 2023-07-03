Волинянці повідомили про підозру, яка збила на смерть 32-річну пішохідку
Сьогодні, 14:00
Пішохідка померла на місці події: волинянці повідомили про
підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 56-річній жительці Володимира повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Удень травня 2024 року, керуючи автомобілем марки «Opel Vivaro», на прибудинковій території поблизу будинку №181 на вулиці Ковельській у Володимирі жінка наїхала на 32-річну пішохідку.
У результаті потерпіла отримала смертельні травми.
Довідково: Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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підозру.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 56-річній жительці Володимира повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Удень травня 2024 року, керуючи автомобілем марки «Opel Vivaro», на прибудинковій території поблизу будинку №181 на вулиці Ковельській у Володимирі жінка наїхала на 32-річну пішохідку.
У результаті потерпіла отримала смертельні травми.
Довідково: Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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