Волинянці повідомили про підозру, яка збила на смерть 32-річну пішохідку

Пішохідка померла на місці події: волинянці повідомили пропідозру.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури 56-річній жительці Володимира повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).Удень травня 2024 року, керуючи автомобілем марки «Opel Vivaro», на прибудинковій території поблизу будинку №181 на вулиці Ковельській у ВолодимиріУ результаті потерпіла отримала смертельні травми.Згідно із санкцією ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.