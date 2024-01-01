Брати з Волині стали чемпіонами України із із французького боксу





Про це повідомляє тренер Андрій Зінчук.



Волинь та спортивний клуб «Воїн» на змаганнях представляли уродженці села Деревок з Любешівщини.



У результаті запеклих поєдинків у своїх вагових та вікових категоріях брати Іван та Юрій Пасичі упевнено вибороли золоті медалі.



Також чемпіоном України став ще один вихованець СК «Воїн» Андрій Місюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями відбувся чемпіонат України із французького боксу (Сават). У змаганнях брали участь вихованці спортивного клубу «Воїн».Про це повідомляє тренерВолинь та спортивний клуб «Воїн» на змаганнях представляли уродженці села Деревок з Любешівщини.У результаті запеклих поєдинків у своїх вагових та вікових категоріях братитаупевнено вибороли золоті медалі.Також чемпіоном України став ще один вихованець СК «Воїн»

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