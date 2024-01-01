16 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові: серед них – дитина. Пошуки тривають, – МВС
Сьогодні, 12:28
Кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету в Харкові зросла до 15. Серед них – 12-річна дівчинка та її мама.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
"Харків. Кількість загиблих унаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету зросла до 15 людей. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих — 12-річна дівчинка та її мати.
Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів", - йдеться в повідомленні.
Аварійно-пошукові роботи тривають.
ОНОВЛЕНО станом на 12.50
В Офісі Генпрокурора уточнили, що кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено 45 осіб.
Нагадаємо, що 25 травня два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
"Харків. Кількість загиблих унаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету зросла до 15 людей. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих — 12-річна дівчинка та її мати.
Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів", - йдеться в повідомленні.
Аварійно-пошукові роботи тривають.
ОНОВЛЕНО станом на 12.50
В Офісі Генпрокурора уточнили, що кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено 45 осіб.
Нагадаємо, що 25 травня два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горіли торф'яники. ФОТО
Сьогодні, 13:03
СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони рф
Сьогодні, 12:46
16 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові: серед них – дитина. Пошуки тривають, – МВС
Сьогодні, 12:28
На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком
Сьогодні, 12:13