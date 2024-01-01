Голова громади на Волині має акцій на понад 3 мільярди гривень

Анатолій Климук за минулий рік задекларував заробітну плату, земельну ділянку та чимало акцій приватної фірми.



Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає



У своїй декларації він також вказав дані про дружину Ірину Климук та сина Марка-Віктора Климука.



У 2023 році голові громади пану Климуку нарахували трохи більше як 280 тисяч гривень зарплати. Зауважимо, що у цю суму також входять і надбавки, і премії, та інші додаткові виплати. Якщо ж підрахувати, то виходить, що в середньому на місяць посадовець отримував по 23,4 тисячі гривень.



Були в Анатолія Климука й інші джерела доходу, зокрема від надання майна в оренду для ТзОВ «ЛУКІВ ТРАНС СЕРВІС». За це йому нарахували 4,5 тисячі гривень. Також він отримав 355 тисяч гривень від відчудження рухомого майна. Має чоловік й заощадження: готівкою – 8 000 доларів та 200 000 гривень. На рахунках у банку голова зберігає 2 000 доларів.



У згаданій вище компанії «ЛУКІВ ТРАНС СЕРВІС» має частку. Так він володіє 50% компанії. У володінні Анатолія Климука є й цінні папери – акції ПРАТ «Луківська ПМК - 198», які він отримав у грудні 2012 року. Кількість акцій – 120 626 штук. Вартість однієї штуки – 30 157 гривень. Володіє голова Луківської громади й транспортними засобами:



з березня 2006 року вантажним автомобілем Mercedes-Benz 711D 1996 року. Вартість на дату набуття права – 95 тисяч гривень;

з червня 2016 року легковим автомобілем Volkswagen transporter 1998 року. Вартість на дату набуття права – 50 тисяч гривень;

з грудня 2016 року саморобним причепом 1996 року. Вартість на дату набуття права – 5 тисяч гривень.

Серед іншого посадовець з лютого 2009 року володіє житловим будинком у селі Луків, загальна площа якого становить 228 м2. Проте вартість житла не вказана. У грудні 2016 року він отримав земельну ділянку у тому ж селі Луків на 1 500 м2, але її вартість також не зазначена.



Дружина голови Луківської громади Ірина Климук торік з доходів мала заробітну плату від Приватного акціонерного товариства «ЛУКІВСЬКА ПМК - 198», отримувала зарплату за сумісництвом у ТзОВ «ЛУКІВ ТРАНС СЕРВІС» і мала пенсію. Проте у декларації не зазначені суми нарахувань. Зауважимо, що пані Ірина як і її чоловік має акції ПАТ ЛУКІВСЬКА ПМК - 198». Кількість акції – 77940, а вартість однієї – 19 485 гривень.



Окрім цього Ірина Климук зберігала кошти у готівці – 80 тисяч гривень, а на рахунках у банку у неї було 2 500 євро. Проте жодними транспортними засобами вона не володіє. Серед іншого у її власності з січня 2022 року є земельна ділянка у селі Луків. Загальна площа – 19 908 м2, але вартість не вказана. Торік у жінки з'явилась ще одна ділянка у селі Луків, загальна площа якої становить 2.4055 м2. Вартість на дату набуття права – 53 833 гривень.



Син подружжя Климуків Марко-Віктор Климук у 2023 році отримував заробітну плату від Луківського ліцею та мав пенсію. Але як і матір він не надав інформацію про розмір нарахувань. З серпня 2020 року він володіє легковим автомобілем Skoda Fabia 2007 року, проте скільки автівка коштує не вказано. У липні 2021 року Марко-Віктор став власником земельної ділянки у селі Луків. Загальна площа – 20 000 м2, але вартість не вказана.

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