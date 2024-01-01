Від серцевого нападу помер молодший сержант з Волині Микола Віліч
Сьогодні, 19:00
На Волинь знову прийшла звістка про втрату земляка-військовослужбовця. Страшна звістка сколихнула Любешівську громаду.
Про це повідомив очільник Любешівської територіальної громади Олег Кух.
10 червня 2024 року від серцевого нападу помер молодший сержант Віліч Микола Миколайович, 1973 року народження, житель села Підкормілля.
Бойові обов’язки військовослужбовець виконував у Луганській області. На захист держави став у листопаді 2022 року.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна.
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Про це повідомив очільник Любешівської територіальної громади Олег Кух.
10 червня 2024 року від серцевого нападу помер молодший сержант Віліч Микола Миколайович, 1973 року народження, житель села Підкормілля.
Бойові обов’язки військовослужбовець виконував у Луганській області. На захист держави став у листопаді 2022 року.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого воїна.
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