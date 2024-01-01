У міста на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя
Сьогодні, 13:08
У Берестечку на Волині оголосили триденну жалобу у зв’язку із загибеллю на фронті військовослужбовця Мар’яна Куця.
Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району на Запоріжжі загинув житель Берестечка Куць Марʼян Миколайович (18.04.1984р.н.)
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району на Запоріжжі загинув житель Берестечка Куць Марʼян Миколайович (18.04.1984р.н.)
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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