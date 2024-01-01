У міста на Волині – 3-денна жалоба через загибель Героя

Мар’яна Куця.



Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.



Під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району на Запоріжжі загинув житель Берестечка Куць Марʼян Миколайович (18.04.1984р.н.)



У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.



Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Берестечку на Волині оголосили триденну жалобу у зв’язку із загибеллю на фронті військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.Під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району на Запоріжжі загинув житель Берестечка Куць Марʼян Миколайович (18.04.1984р.н.)У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - йдеться у повідомленні.Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.

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