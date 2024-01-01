На Світязі потонув катамаран з людьми





Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.



28 червня о 20:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 400 м від берега озера Світязь почав тонути катамаран з людьми.



На місце події було направлено чергове водолазне-рятувальне відділення селища Шацьк, які на рятувальному катері Grand дісталися до молодих людей-відпочивальників та благополучно доправили усіх пʼятьох на берег.



Причина події: поломка плавзасобу. Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти трагічному випадку. Всі врятовані - хлопці віком 2002-2004 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На озері Світязь рятувальники надали допомогу людям та запобігли трагедії.Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.28 червня о 20:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 400 м від берега озера Світязь почав тонути катамаран з людьми.На місце події було направлено чергове водолазне-рятувальне відділення селища Шацьк, які на рятувальному катері Grand дісталися до молодих людей-відпочивальників та благополучно доправили усіх пʼятьох на берег.Причина події: поломка плавзасобу. Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти трагічному випадку. Всі врятовані - хлопці віком 2002-2004 року народження.

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