На Світязі потонув катамаран з людьми
Сьогодні, 21:56
На озері Світязь рятувальники надали допомогу людям та запобігли трагедії.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.
28 червня о 20:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 400 м від берега озера Світязь почав тонути катамаран з людьми.
На місце події було направлено чергове водолазне-рятувальне відділення селища Шацьк, які на рятувальному катері Grand дісталися до молодих людей-відпочивальників та благополучно доправили усіх пʼятьох на берег.
Причина події: поломка плавзасобу. Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти трагічному випадку. Всі врятовані - хлопці віком 2002-2004 року народження.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.
28 червня о 20:27 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на відстані 400 м від берега озера Світязь почав тонути катамаран з людьми.
На місце події було направлено чергове водолазне-рятувальне відділення селища Шацьк, які на рятувальному катері Grand дісталися до молодих людей-відпочивальників та благополучно доправили усіх пʼятьох на берег.
Причина події: поломка плавзасобу. Завдяки оперативності рятувальників вдалося запобігти трагічному випадку. Всі врятовані - хлопці віком 2002-2004 року народження.
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