Чоловік, який образив в Одесі лікаря на протезах , ветерана ЗСУ, – радник віцепрем’єрки Стефанішиної
Сьогодні, 12:17
Відвідувач ветеринарної клініки Вадим Шевеленко, який 3 липня образив лікаря, ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.
Про це hromadske повідомили в Офісі віцепремʼєрки.
«Офіс віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб», — зазначили там.
І додали, що Вадим Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
За інформацією ветерана Олега Симороза, Шевеленка, як позаштатного радника Стефанішиної, запрошували на наради та офіційні заходи за участі віцепремʼєрки, також він супроводжував її в поїздках.
Що сталося?
3 липня у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветераном Збройних сил України, коли, ймовірно, побачив, що той на протезах. Відвідувач хотів, щоб ветеринар підійшов до його собаки.
Ветеран опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему у свого собаки. На прохання ветерана розвернути тварину іншим боком чоловік запитав: «А ви не можете <підійти й> подивитися?».
На це ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік образливу лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти нах*й, п*дар, бл*дь».
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Про це hromadske повідомили в Офісі віцепремʼєрки.
«Офіс віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб», — зазначили там.
І додали, що Вадим Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
За інформацією ветерана Олега Симороза, Шевеленка, як позаштатного радника Стефанішиної, запрошували на наради та офіційні заходи за участі віцепремʼєрки, також він супроводжував її в поїздках.
Що сталося?
3 липня у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветераном Збройних сил України, коли, ймовірно, побачив, що той на протезах. Відвідувач хотів, щоб ветеринар підійшов до його собаки.
Ветеран опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему у свого собаки. На прохання ветерана розвернути тварину іншим боком чоловік запитав: «А ви не можете <підійти й> подивитися?».
На це ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік образливу лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти нах*й, п*дар, бл*дь».
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