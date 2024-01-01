Чоловік, який образив в Одесі лікаря на протезах , ветерана ЗСУ, – радник віцепрем’єрки Стефанішиної

Вадим Шевеленко, який 3 липня образив лікаря, ветерана Збройних сил України Олексія Притулу, був позаштатним радником віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної.



Про це



«Офіс віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб», — зазначили там.



І додали, що Вадим Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.



За інформацією ветерана Олега Симороза, Шевеленка, як позаштатного радника Стефанішиної, запрошували на наради та офіційні заходи за участі віцепремʼєрки, також він супроводжував її в поїздках.



Що сталося?



3 липня у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветераном Збройних сил України, коли, ймовірно, побачив, що той на протезах. Відвідувач хотів, щоб ветеринар підійшов до його собаки.



Ветеран опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему у свого собаки. На прохання ветерана розвернути тварину іншим боком чоловік запитав: «А ви не можете <підійти й> подивитися?».



На це ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік образливу лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти нах*й, п*дар, бл*дь».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відвідувач ветеринарної клініки, який 3 липня образив лікаря, ветерана Збройних сил України, був позаштатним радником віцепрем’єркиПро це hromadske повідомили в Офісі віцепремʼєрки.«Офіс віцепрем‘єрки розуміє суспільне обурення, вважає таку поведінку неприйнятною, такою, що не відповідає нашим цінностям. Ситуація має бути вирішена у правовий спосіб», — зазначили там.І додали, що Вадим Шевеленко більше не працює позаштатним радником віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.За інформацією ветерана Олега Симороза, Шевеленка, як позаштатного радника Стефанішиної, запрошували на наради та офіційні заходи за участі віцепремʼєрки, також він супроводжував її в поїздках.3 липня у ветеринарній клініці чоловік облаяв лікаря Олексія Притулу, який є ветераном Збройних сил України, коли, ймовірно, побачив, що той на протезах. Відвідувач хотів, щоб ветеринар підійшов до його собаки.Ветеран опублікував відео, на якому видно, як відвідувач показує проблему у свого собаки. На прохання ветерана розвернути тварину іншим боком чоловік запитав: «А ви не можете <підійти й> подивитися?».На це ветеран розвернувся і показав, що має протези. У відповідь почув у свій бік образливу лайку від чоловіка: «Пішов тоді ти нах*й, п*дар, бл*дь».

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