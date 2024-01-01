Здійснюючи службу у лавах ЗСУ, перестало битися серце воїна з Волині Анатолія Каплонюка

Каплонюка Анатолія Степановича, 1974 року народження.



Про це Олександр Гаврилюк.



"У Маневицькій громаді знову сумна звістка.



Здійснюючи службу у лавах Збройних сил України, перестало битися серце нашого земляка, жителя селища Маневичі Каплонюка Анатолія Степановича, 1974 року народження.



Висловлюю щирі слова співчуття рідним, близьким та побратимам бійця. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі.



Всією громадою схилімо голови у глибокій пошані та щирій молитві перед світлою пам’яттю мужнього захисника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час та місце поховання Анатолія Степановича буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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