Інспекторка Волинської митниці виживає в заміському маєтку за 6 тисяч гривень на рік

Алла Наливайко проживає в розкішному будинку під Луцьком площею 342 квадратних метри за 6 тисяч гривень на рік. Такий висновок можна зробити з декларації посадовиці за 2023 рік. Торік єдиним задекларованим доходом її сім’ї із шести осіб була соціальна допомога на дітей.



Центр журналістських розслідувань



Серед членів сім’ї посадовиця Волинської митниці, яка перебуває у декретній відпустці, вказала чоловіка Сергія Жижка, синів Валентина, Віктора, Даниїла, а також доньку Аделіну.



У власності головної інспекторки митного поста «Ягодин» вказана одна земельна ділянка у селі Заріччя Володимирського району площею 24 сотих, яку у 2018 році їй передав батько Микола Просов. Водночас у її чоловіка Сергія Жижка – сім земельних ділянок у Луцькому районі: по одній в Липинах (4,5 сотих) і в Прилуцькому (9,5 сотих), ще п’ять – у Боголюбах загальною площею майже 45 сотих.



З нерухомості Алла Наливайко вказала два житлових будинки: площею 342,4 квадратних метра у Прилуцькому та майже 73 квадратних метра у Боголюбах Луцького району. Ця нерухомість належить чоловікові посадовиці Сергієві Жижку. Також у його володінні два гаражі у Луцьку по 21,4 квадратних метра кожен. Ще два склади-гаражі площами 274,6 та 349,1 квадратних метра у селі Заріччя належать самій Аллі Наливайко. У 2018 році вона отримала їх, як подарунок від свого батька Миколи Просова.



До 2019 року посадовиця володіла ще й квартирою на майже 70 квадратних метри у Володимирі. Однак, згодом її продали Павлу Шарко.



Серед транспортних засобів родини – автівки «Mercedes-Benz Е 200» і «Volkswagen Passat» 2008 року випуску, а також квадроцикл «Online» 2019 року випуску. Перша машина з 2018 року на праві власності належить Сергієві Жижку. Ринкова вартість цього автомобіля – близько дев’яти тисяч доларів. Два інших транспортних засоби у 2019-2020 роках зареєстровані на сина Валентина. Ринкова вартість легковика – близько восьми тисяч доларів.





За минулий рік Алла Наливайко задекларувала всього шість тисяч гривень доходу – допомогу при народженні дитини. Жодних інших доходів чи заощаджень, згідно декларації, у родини не було. Схожа ситуація й у 2022 та 2021 роках. Тоді посадовиця вказала по 10 тисяч гривень допомоги на рік, 33 тисячі гривень благодійної підтримки від представництва дитячого фонду ООН в Україні, а також трохи більше тисячі доларів заощаджень на банківському рахунку.



Детальніше про свій фінансовий стан працівниця Волинської митниці звітувала у 2020 році. Тоді серед її доходів, окрім близько 15 тисяч гривень допомоги на дітей, протягом року було майже 23 тисячі гривень заробітної плати та 250 тисяч гривень аліментів.



Чоловік посадовиці з’явився у її деклараціях у 2014 році. Однак, протягом цього часу Алла Наливайко жодного разу не відобразила у своїй звітності його доходу.



Тож виходить, що згідно декларації, у 2023 році багатодітна родина жила усього на шість тисяч гривень так званих «дитячих». Про це «Сила правди» вирішила запитати у самої посадовиці.



«Я в декреті вже десятий рік. Ви не можете мене це запитувати, бо я знаходжусь в декретній відпустці. А де ви взагалі побачили, що я посадовиця? Звідки ви знаєте, що у мене немає жодних доходів? У мене багатодітна сім’я, у мене є чоловік. Він мені не говорить, скільки заробляє. Це його право. Я не маю його питати, скільки він заробляє», – відповіла Алла Наливайко.



За словами голови правління громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергія Миткалика, Алла Наливайко зобов’язана додати до декларації пункт про чоловіка навіть якщо той не повідомив їй суму доходу.



«Декларант зобовʼязаний вказати, що є чоловік, він отримує дохід, але, наприклад, не надав інформацію. Якщо пункту про чоловіка немає – то це порушення. Звичайно, стосунки в сімʼях можуть бути різні, хтось принципово не хоче розповідати скільки заробляють. Але така декларація ризикована і має високі шанси підпасти під перевірку», – пояснив Сергій Миткалик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головна інспекторка митного поста «Ягодин» Волинської митниціпроживає в розкішному будинку під Луцьком площею 342 квадратних метри за 6 тисяч гривень на рік. Такий висновок можна зробити з декларації посадовиці за 2023 рік. Торік єдиним задекларованим доходом її сім’ї із шести осіб була соціальна допомога на дітей.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» проаналізував декларації співробітниці митниці Алли Наливайко і запитав у неї секрет економії коштів.Серед членів сім’ї посадовиця Волинської митниці, яка перебуває у декретній відпустці, вказала чоловіка, синів, а також донькуУ власності головної інспекторки митного поста «Ягодин» вказана одна земельна ділянка у селі Заріччя Володимирського району площею 24 сотих, яку у 2018 році їй передав батько. Водночас у її чоловіка Сергія Жижка – сім земельних ділянок у Луцькому районі: по одній в Липинах (4,5 сотих) і в Прилуцькому (9,5 сотих), ще п’ять – у Боголюбах загальною площею майже 45 сотих.З нерухомості Алла Наливайко вказала два житлових будинки: площею 342,4 квадратних метра у Прилуцькому та майже 73 квадратних метра у Боголюбах Луцького району. Ця нерухомість належить чоловікові посадовиці Сергієві Жижку. Також у його володінні два гаражі у Луцьку по 21,4 квадратних метра кожен. Ще два склади-гаражі площами 274,6 та 349,1 квадратних метра у селі Заріччя належать самій Аллі Наливайко. У 2018 році вона отримала їх, як подарунок від свого батька Миколи Просова.До 2019 року посадовиця володіла ще й квартирою на майже 70 квадратних метри у Володимирі. Однак, згодом її продалиСеред транспортних засобів родини – автівки «Mercedes-Benz Е 200» і «Volkswagen Passat» 2008 року випуску, а також квадроцикл «Online» 2019 року випуску. Перша машина з 2018 року на праві власності належить Сергієві Жижку. Ринкова вартість цього автомобіля – близько дев’яти тисяч доларів. Два інших транспортних засоби у 2019-2020 роках зареєстровані на сина Валентина. Ринкова вартість легковика – близько восьми тисяч доларів.За минулий рік Алла Наливайко задекларувала всього шість тисяч гривень доходу – допомогу при народженні дитини. Жодних інших доходів чи заощаджень, згідно декларації, у родини не було. Схожа ситуація й у 2022 та 2021 роках. Тоді посадовиця вказала по 10 тисяч гривень допомоги на рік, 33 тисячі гривень благодійної підтримки від представництва дитячого фонду ООН в Україні, а також трохи більше тисячі доларів заощаджень на банківському рахунку.Детальніше про свій фінансовий стан працівниця Волинської митниці звітувала у 2020 році. Тоді серед її доходів, окрім близько 15 тисяч гривень допомоги на дітей, протягом року було майже 23 тисячі гривень заробітної плати та 250 тисяч гривень аліментів.Чоловік посадовиці з’явився у її деклараціях у 2014 році. Однак, протягом цього часу Алла Наливайко жодного разу не відобразила у своїй звітності його доходу.Тож виходить, що згідно декларації, у 2023 році багатодітна родина жила усього на шість тисяч гривень так званих «дитячих». Про це «Сила правди» вирішила запитати у самої посадовиці.«Я в декреті вже десятий рік. Ви не можете мене це запитувати, бо я знаходжусь в декретній відпустці. А де ви взагалі побачили, що я посадовиця? Звідки ви знаєте, що у мене немає жодних доходів? У мене багатодітна сім’я, у мене є чоловік. Він мені не говорить, скільки заробляє. Це його право. Я не маю його питати, скільки він заробляє», – відповіла Алла Наливайко.За словами голови правління громадської організації «Антикорупційний штаб», Алла Наливайко зобов’язана додати до декларації пункт про чоловіка навіть якщо той не повідомив їй суму доходу.«Декларант зобовʼязаний вказати, що є чоловік, він отримує дохід, але, наприклад, не надав інформацію. Якщо пункту про чоловіка немає – то це порушення. Звичайно, стосунки в сімʼях можуть бути різні, хтось принципово не хоче розповідати скільки заробляють. Але така декларація ризикована і має високі шанси підпасти під перевірку», – пояснив Сергій Миткалик.

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