У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:32
У Луцьку сьогодні, 19 липня, на перетині вулиць Глушець та Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.
Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.
Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.
Чи є постраждалі – наразі не відомо.
На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.
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