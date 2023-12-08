У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.



Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.



Чи є постраждалі – наразі не відомо.



На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 19 липня, на перетині вулиць Глушець та Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.Чи є постраждалі – наразі не відомо.На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.

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