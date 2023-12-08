У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 19 липня, на перетині вулиць Глушець та Карпенка-Карого сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія трапилася близько 11 години. Зіткнулися дві автівки.

Транспортні засоби зазнали значного пошкодження.

Чи є постраждалі – наразі не відомо.

На місці події працює поліція. Більше інформації - згодом.
У Луцьку – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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