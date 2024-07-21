У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впав хлопець. Його пошуки тривають





Про це пише



Спочатку повідомлялося, що у річку впала дівчина, пізніше стало відомо, що це хлопець.



Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами від Державної служби України з надзвичайної ситуації.



За інформацією Патрульної поліції Києва, через аварію ускладнено рух транспорту на Набережному шосе.



“Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році”, ‒ йдеться у повідомленні.



Пізніше стало відомо, що за наявною у поліції інформацією на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.



За фатом вказаної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.



Зокрема мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.



Наразі поліція продовжує працювати на місці події, всі обставини встановлюються.



Головне управління ДСНС України у Києві заявило, що станом на 21:25 пошуково-рятувальні роботи завершили, але тіла не знайшли.



"Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8000 кв. м дна річки під час занурень, а також 12 000 кв. м за допомогою Ехолоту. Роботи буде продовжено сьогодні, за узгодженням з Національною поліцією", - додали рятувальники.



Що було раніше



У січні 2021 року у КМДА повідомили, що переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова" стало ТОВ "Активна країна".



Замовником проєкту канатної дороги було комунальне підприємство "Плесо”. Його загальна вартість ‒ орієнтовно 3,6 мільйона гривень.



У Київській міській прокуратурі заявляють, що прокурори ще в 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону, звернувшись до Господарського суду Києва з позовом. У ньому прокуратура просила визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11 січня 2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали "Активну країну". У прокуратурі зазначили, що ця компанія не мала без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їхню потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.



Відповідачами у справі були Виконавчий орган, КП "ПЛЕСО" та ТОВ-переможець конкурсу.



Однак Господарський суд Києва своїм рішенням від 2 грудня 2021 року відмовив у задоволенні позову. Це рішення залишили у силі постанова Північного апеляційного господарського суду від 16 червня 2022 року та постанова Верховного Суду від 14 вересня 2022 року.



Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Також під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.



“Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало. Посадовцям КМДА, які “вимагають від правоохоронців ретельного розслідування” нагадуємо про їхню позицію у судах”, ‒ йдеться у пресрелізі прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Набережному шосе у Києві сталася аварія на атракціоні ‒ через обрив тросу атракціону у Дніпро впала людина.Про це пише LB.ua Спочатку повідомлялося, що у річку впала дівчина, пізніше стало відомо, що це хлопець.Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами від Державної служби України з надзвичайної ситуації.За інформацією Патрульної поліції Києва, через аварію ускладнено рух транспорту на Набережному шосе.“Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році”, ‒ йдеться у повідомленні.Пізніше стало відомо, що за наявною у поліції інформацією на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають.За фатом вказаної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.Зокрема мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість,що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.Наразі поліція продовжує працювати на місці події, всі обставини встановлюються.Головне управління ДСНС України у Києві заявило, що станом на 21:25 пошуково-рятувальні роботи завершили, але тіла не знайшли."Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8000 кв. м дна річки під час занурень, а також 12 000 кв. м за допомогою Ехолоту. Роботи буде продовжено сьогодні, за узгодженням з Національною поліцією", - додали рятувальники.У січні 2021 року у КМДА повідомили, що переможцем інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова" стало ТОВ "Активна країна".Замовником проєкту канатної дороги було комунальне підприємство "Плесо”. Його загальна вартість ‒ орієнтовно 3,6 мільйона гривень.У Київській міській прокуратурі заявляють, що прокурори ще в 2021 році намагалися зупинити роботу вказаного атракціону, звернувшись до Господарського суду Києва з позовом. У ньому прокуратура просила визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11 січня 2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали "Активну країну". У прокуратурі зазначили, що ця компанія не мала без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їхню потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.Відповідачами у справі були Виконавчий орган, КП "ПЛЕСО" та ТОВ-переможець конкурсу.Однак Господарський суд Києва своїм рішенням від 2 грудня 2021 року відмовив у задоволенні позову. Це рішення залишили у силі постанова Північного апеляційного господарського суду від 16 червня 2022 року та постанова Верховного Суду від 14 вересня 2022 року.Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки. Також під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.“Втім, нікого з посадовців КМДА, які проводили конкурс на визначення переможця, до сьогоднішнього трагічного випадку це не турбувало. Посадовцям КМДА, які “вимагають від правоохоронців ретельного розслідування” нагадуємо про їхню позицію у судах”, ‒ йдеться у пресрелізі прокуратури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію