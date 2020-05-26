У Нововлинську випускниці, які здали НМТ на 200 балів, отримали подарунки та премії

У Нововлинську випускниці, які здали НМТ на 200 балів, отримали подарунки та премії
Випускниці з Нововолинська, які здали один із предметів на максимальний бал, отримали подарунки сертифікати та премії від міського голови.

Про це йдеться на сторінці Нововолинського міського голови Бориса Карпуса.

Владислава Гловацька та Юлія Нестерович набрали максимальний бал на НМТ з англійської мови.

Влада – випускниця Нововолинського ліцею №7, Юля – ліцею №8.

Міський голова зустрівся із випускницями у своєму кабінеті, привітав їх з високими досягнення, вручив сертифікати на премію та подарунки.

"Говорили про майбутні університети, вибір професій, перспективи. Приємно вражений амбітністю та цілеспрямованістю абітурієнток. Вірю, що все в них вийде якнайкраще. А Нововолинськ завжди чекатиме з відкритими обіймами", - йдеться у дописі міського голови.

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Теги: Нововолинськ, освіта, НМТ, гроші, нагорода
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