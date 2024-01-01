Україна програла Іраку дебютний матч на Олімпіаді





Українці відкрили рахунок на початку другого тайму, але потім пропустили два голи, - пише УНН.



Для України це дебютний виступ у футболі на Олімпіаді. 27 липня "синьо-жовті" гратимуть з Марокко.



У турнірній таблиці групи Україна йде на останньому місці без набраних очок:



1. Марокко — 3 очки (1 матч), 2:1 (різниця м'ячів)



2. Ірак — 3 очки (1), 2:1



3. Аргентина — 0 очок (1), 1:2



4. Україна — 0 очок (1), 1:2

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна України з футболу програла Іраку з рахунком 1:2 у своєму першому матчі на Олімпійських іграх.Українці відкрили рахунок на початку другого тайму, але потім пропустили два голи, - пише УНН.Для України це дебютний виступ у футболі на Олімпіаді. 27 липня "синьо-жовті" гратимуть з Марокко.У турнірній таблиці групи Україна йде на останньому місці без набраних очок:1. Марокко — 3 очки (1 матч), 2:1 (різниця м'ячів)2. Ірак — 3 очки (1), 2:13. Аргентина — 0 очок (1), 1:24. Україна — 0 очок (1), 1:2

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію