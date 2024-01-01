Україна програла Іраку дебютний матч на Олімпіаді
Сьогодні, 23:19
Збірна України з футболу програла Іраку з рахунком 1:2 у своєму першому матчі на Олімпійських іграх.
Українці відкрили рахунок на початку другого тайму, але потім пропустили два голи, - пише УНН.
Для України це дебютний виступ у футболі на Олімпіаді. 27 липня "синьо-жовті" гратимуть з Марокко.
У турнірній таблиці групи Україна йде на останньому місці без набраних очок:
1. Марокко — 3 очки (1 матч), 2:1 (різниця м'ячів)
2. Ірак — 3 очки (1), 2:1
3. Аргентина — 0 очок (1), 1:2
4. Україна — 0 очок (1), 1:2
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Українці відкрили рахунок на початку другого тайму, але потім пропустили два голи, - пише УНН.
Для України це дебютний виступ у футболі на Олімпіаді. 27 липня "синьо-жовті" гратимуть з Марокко.
У турнірній таблиці групи Україна йде на останньому місці без набраних очок:
1. Марокко — 3 очки (1 матч), 2:1 (різниця м'ячів)
2. Ірак — 3 очки (1), 2:1
3. Аргентина — 0 очок (1), 1:2
4. Україна — 0 очок (1), 1:2
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