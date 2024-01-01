Скидав друзяв заради розваги: волинянин ледь не сів на 4 роки за поширення порнографії
Сьогодні, 07:15
Уродженець Луцька скидав друзям порнографічні зображення і за це ледь не сів за ґрати на чотири роки.
Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, передає ІА "Волинські новини".
У березні 2024 року Андрій Л. умисно розповсюджував зображення з порнографічним змістом. Файли він пересилав через Viber на інші мобільні телефони.
Усього задокументовано понад 60 випадків поширення порнографії. Вульгарність змісту матеріалів довела експертиза.
Обвинувачений визнав вину в інкримінованих злочинах. Як пояснив, розповсюджував зображення порнографічного характеру серед своїх друзів заради розваги. Він не знав, що за це передбачена кримінальна відповідальність.
Про чоловіка відомо, що він не працює, за місцем проживання характеризується позитивно, до криміналу раніше не притягувався.
Андрія Л. визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України. Йому спершу призначили позбавлення волі на чотири роки із забороною займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням інформації в інтернеті, на рік. Але цей вирок замінили роком іспитового строку.
Також волинянин заплатить шість тисяч за експертизи. Порнографічні зображення видалили, а телефон вилучили на користь держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду, передає ІА "Волинські новини".
У березні 2024 року Андрій Л. умисно розповсюджував зображення з порнографічним змістом. Файли він пересилав через Viber на інші мобільні телефони.
Усього задокументовано понад 60 випадків поширення порнографії. Вульгарність змісту матеріалів довела експертиза.
Обвинувачений визнав вину в інкримінованих злочинах. Як пояснив, розповсюджував зображення порнографічного характеру серед своїх друзів заради розваги. Він не знав, що за це передбачена кримінальна відповідальність.
Про чоловіка відомо, що він не працює, за місцем проживання характеризується позитивно, до криміналу раніше не притягувався.
Андрія Л. визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 КК України. Йому спершу призначили позбавлення волі на чотири роки із забороною займатися діяльністю, пов’язаною з розповсюдженням інформації в інтернеті, на рік. Але цей вирок замінили роком іспитового строку.
Також волинянин заплатить шість тисяч за експертизи. Порнографічні зображення видалили, а телефон вилучили на користь держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скидав друзяв заради розваги: волинянин ледь не сів на 4 роки за поширення порнографії
Сьогодні, 07:15
Прикордонник з Волині отримав Ордени «Святого Пантелеймона», «Данила Галицького» та відзнаку Верховної ради України
Сьогодні, 05:12
Покарали лучанина, який крав павербанки з магазину
Сьогодні, 03:11
На автомобілі ухилянтів від мобілізації можуть накласти арешт
Сьогодні, 01:30
29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00