Героїчно загинув – врятувавши побратиму життя: у Луцьку попрощалися з 31-річним Героєм Романом Самусіком. ФОТОРЕПОРТАЖ

Друг з дитинства

побратим Тарас ( «Метал»)

Сьогодні, 4 серпня, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відслужили панахиду за 31-річним військовослужбовцем Збройних сил УкраїниМайор, командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення Національної Гвардії України «Омега» Роман Самусік загинув 1 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області.На цереморнію прощання прийшли рідні, близькі, друзі, побратими загиблого воїна та сотні лучан.Друзі та побратими Романа Самусіка поділилися з журналістамиспогадами про нього.Друг з дитинства сказав: «Дружили з Романом з самого дитинства. Разом росли… Батьки залишали нас один в одного, сім’ями товаришували. Постійно проводили час разом, розвивалися, займалися спортом, тягнулися один за одним. Після закінчення університету Роман став офіцером Державної пенітенціарної служби України, я ж став офіцером Національної Гвардії. Пізніше разом проходили службу в окремому загоні спеціального призначення «Омега». Він постійно себе зарекомендовував лише з позитивної сторони. Міг завжди показати, як у бойовій роботі так і в повсякденному житті, свою доброту та характер, силу, і прагнення до Перемоги».«З побратимом Романом Самусіком з позивним «кубік» служили разом 5 років в одній групі. Найдобріша людина з групи, яка була – щира, відкрита, дружелюбна. В той день, 1 серпня, Роман надавав допомогу побратиму, організовував його евакуацію. На жаль противник схитрував і за всім спостерігав і Роман героїчно загинув – врятувавши побратиму життя. Батьки хай пишаються ним. Ми його не будем забувати. Він завжди буде в наших серцях», - висловився у коментарі для ВолиньPost побратимз позивним «Метал».Після панахиди митрополит Луцький і Волинськийзвернувся до присутніх:«Людина, жила вдома, планувала життя, сім’ю і тут кажуть – Батьківщина кличе захищати територіальну цілісність, захищати твоїх близьких, рідних, знайомих і Роман не задумуючись пішов.Полчища російських чортів лізуть до нас в Україну. Ми не протистоїмо бурятам бойовим чи чеченам, чи ще якимось там народностям, ми протистоїмо мільйонам російських чортів. В якому б він вираженні лиця не був: чорний, смуглявий чи білий не має різниці – це російський чорт і він повзе. І якщо ми розуміємо це, то повинні усвідомлювати, що боротьба з ним одна, не відступ, а знищення його.З честю ми поховаємо нашого Воїна Романа. Здійснімо його мрію – вільна, незалежна Україна. Я спокійний за свою родину, бо вона захищена і мрію – бачити щасливих, усміхнених людей у світлих формах одягу. Давайте йому пообіцяємо, що ми збережемо те, за що він віддав життя – за незалежність, за свободу і процвітання», - сказав владика.«Ми висловлюємо співчуття рідним, батькам. Дякуємо вам за сина - нашого Героя. Ми будемо шукати слова, які би вас втішили, та це важка рана, яка ніколи повністю не загоїться, бо це втрата. Ми скорбимо усією Волинською та Луцькою громадою. Ми його з честю поховаємо, а завтра підемо в бій - захищати нашу неньку Україну. Слава збройним силам, Національній гвардії і смерть москалям. Слава Україні!» - додав він.Поховали Романа Самусіка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.