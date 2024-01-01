Депутат і борець Жан Беленюк вийшов до чвертьфіналу Олімпіади

Жан Беленюк здолав свого суперника в стартовому поєдинку, виборовши місце у чвертьфіналі.



Про це стало відомо з трансляції бою, пише



Так, Беленюк здолав свого суперника з Китаю Хайтао Цяня з рахунком 7:1. У чвертьфінальному поєдинку він змагатиметься зі спортсменом із Казахстану Нурсултаном Турсиновим.



Зазначимо, на Олімпійських іграх-2020 у Токіо Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби. Це єдине «золото», яке завоювала Україна на тій Олімпіаді.



До того Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.



У 2019 році спортсмен пройшов до українського парламенту від партії «Слуга Народу».



Напередодні він анонсував завершення своєї спортивної кар’єри, адже він паралельно працює в парламенті, і йому «є чим зайнятися у моменті».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український спортсмен у греко-римській боротьбі та народний депутатздолав свого суперника в стартовому поєдинку, виборовши місце у чвертьфіналі.Про це стало відомо з трансляції бою, пише Громадське Так, Беленюк здолав свого суперника з Китаюз рахунком 7:1. У чвертьфінальному поєдинку він змагатиметься зі спортсменом із КазахстануЗазначимо, на Олімпійських іграх-2020 у Токіо Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби. Це єдине «золото», яке завоювала Україна на тій Олімпіаді.До того Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.У 2019 році спортсмен пройшов до українського парламенту від партії «Слуга Народу».Напередодні він анонсував завершення своєї спортивної кар’єри, адже він паралельно працює в парламенті, і йому «є чим зайнятися у моменті».

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