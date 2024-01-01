Депутат і борець Жан Беленюк вийшов до чвертьфіналу Олімпіади
Сьогодні, 13:34
Український спортсмен у греко-римській боротьбі та народний депутат Жан Беленюк здолав свого суперника в стартовому поєдинку, виборовши місце у чвертьфіналі.
Про це стало відомо з трансляції бою, пише Громадське.
Так, Беленюк здолав свого суперника з Китаю Хайтао Цяня з рахунком 7:1. У чвертьфінальному поєдинку він змагатиметься зі спортсменом із Казахстану Нурсултаном Турсиновим.
Зазначимо, на Олімпійських іграх-2020 у Токіо Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби. Це єдине «золото», яке завоювала Україна на тій Олімпіаді.
До того Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.
У 2019 році спортсмен пройшов до українського парламенту від партії «Слуга Народу».
Напередодні він анонсував завершення своєї спортивної кар’єри, адже він паралельно працює в парламенті, і йому «є чим зайнятися у моменті».
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Про це стало відомо з трансляції бою, пише Громадське.
Так, Беленюк здолав свого суперника з Китаю Хайтао Цяня з рахунком 7:1. У чвертьфінальному поєдинку він змагатиметься зі спортсменом із Казахстану Нурсултаном Турсиновим.
Зазначимо, на Олімпійських іграх-2020 у Токіо Беленюк здобув золоту медаль із греко-римської боротьби. Це єдине «золото», яке завоювала Україна на тій Олімпіаді.
До того Беленюк став чемпіоном світу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кілограмів.
У 2019 році спортсмен пройшов до українського парламенту від партії «Слуга Народу».
Напередодні він анонсував завершення своєї спортивної кар’єри, адже він паралельно працює в парламенті, і йому «є чим зайнятися у моменті».
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