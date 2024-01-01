Захищаючи Україну, загинули два Герої з Луцької громади

Олексій Месь та Юрій Крисюк.



Про це Ігор Поліщук.



На жаль, маємо ще дві втрати.



"Лучанин Месь Олексій Сергійович, 20.10.1993 року народження, проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки — заступника командира операційної групи.



Підполковник Месь Олексій Сергійович, загинув 26.08.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Житель с.Великий Омеляник Луцької міської територіальної громади Крисюк Юрій Миколайович, 26.04.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 1 міномета 1 мінометного взводу 1 мінометної батареї.



Солдат Крисюк Юрій Миколайович загинув 27.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих Героїв!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинули два Герої з Луцької громадитаПро це повідомив Луцький міський головаНа жаль, маємо ще дві втрати."Лучанин Месь Олексій Сергійович, 20.10.1993 року народження, проходив військову службу за контрактом та був зарахований до особового складу військової частини на посаду командира ескадрильної підтримки — заступника командира операційної групи.Підполковник Месь Олексій Сергійович, загинув 26.08.2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Житель с.Великий Омеляник Луцької міської територіальної громади Крисюк Юрій Миколайович, 26.04.1983 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого навідника 1 міномета 1 мінометного взводу 1 мінометної батареї.Солдат Крисюк Юрій Миколайович загинув 27.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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