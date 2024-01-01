Де небуде світла на Волині 2 вересня: подробиці
Сьогодні, 21:15
В "Укренерго" поінформували, що у понеділок, 2 вересня, у різні години доби діятимуть кілька черг відключень електроенергії. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватись не буде.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Завтра час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:
00:00 – 16:00 – одна черга відключень;
16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
При цьому в обсягах застосування обмежень електрики можливі зміни. В "Укренерго" закликали стежити за повідомленнями обленерго.
Глянути актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це йдеться у повідомленні компанії.
Завтра час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:
00:00 – 16:00 – одна черга відключень;
16:00 – 24:00 – дві черги відключень.
При цьому в обсягах застосування обмежень електрики можливі зміни. В "Укренерго" закликали стежити за повідомленнями обленерго.
Глянути актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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