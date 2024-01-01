Де небуде світла на Волині 2 вересня: подробиці





Про це йдеться у повідомленні компанії.



Завтра час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:



00:00 – 16:00 – одна черга відключень;

16:00 – 24:00 – дві черги відключень.



При цьому в обсягах застосування обмежень електрики можливі зміни. В "Укренерго" закликали стежити за повідомленнями обленерго.



Глянути актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В "Укренерго" поінформували, що у понеділок, 2 вересня, у різні години доби діятимуть кілька черг відключень електроенергії. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватись не буде.Про це йдеться у повідомленні компанії.Завтра час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:00:00 – 16:00 – одна черга відключень;16:00 – 24:00 – дві черги відключень.При цьому в обсягах застосування обмежень електрики можливі зміни. В "Укренерго" закликали стежити за повідомленнями обленерго.Глянути актуальний графік для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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