У Луцькій громаді горить ліс: на пожежі працюють 40 рятувальників





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події направлено рятувальників з міст Ківерці, Луцька і Рожище.



Всього для ліквідації пожежі від ДСНС Волині залучено 5 одиниць пожежної техніки, 40 особового складу.



Також на місці пожежі працюють 5 пожежних команд лісівників, три команди місцевої пожежної охорони селища Колки, с. Журавичі, добровільна пожежна команда с.Озеро Луцького району.



Пожежа низова, загрози населеним пунктам немає.



Спільними зусиллями рятувальників, працівників лісництва та пожежників-добровольців пожежу вдалося локалізувати о 01:30.



Наразі тривають заходи з ліквідації пожежі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 вересня о 19:33 на лінію 101 від працівників лісового господарства надійшло повідомлення про те, що поблизу села Яромель Луцької громади горить ліс.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події направлено рятувальників з міст Ківерці, Луцька і Рожище.Всього для ліквідації пожежі від ДСНС Волині залучено 5 одиниць пожежної техніки, 40 особового складу.Також на місці пожежі працюють 5 пожежних команд лісівників, три команди місцевої пожежної охорони селища Колки, с. Журавичі, добровільна пожежна команда с.Озеро Луцького району.Пожежа низова, загрози населеним пунктам немає.Спільними зусиллями рятувальників, працівників лісництва та пожежників-добровольців пожежу вдалося локалізувати о 01:30.Наразі тривають заходи з ліквідації пожежі.

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