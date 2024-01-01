Поліція зловила злодія, який обчистив клієнтів костелу на Волині
Сьогодні, 12:01
Злодій викрав мобільні телефони та понад 20 тисяч гривень у клієнтів волинського костелу. Нині він перебуває в ізоляторі.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Протягом учорашнього дня до поліції надійшли звернення від двох чоловіків про те, що невідома особа поцупила з одного з хостелів, де вони мешкали, мобільні телефони. Окрім того, зловмисник спокусився і на гроші: в одного вкрав 14 тисяч гривень, в іншого – 5 тисяч.
Співробітники Луцького районного управління поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів, залучили до цього службового собаку та встановили причетного до крадіжок. Це – 45-річний лучанин.
Нині він затриманий в порядку ст. 208 КПК України та перебуває в ізоляторі, очікуючи повідомлення про підозру. Слідчі інкримінують йому крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану: відповідальність за це передбачена ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу до 8 років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Протягом учорашнього дня до поліції надійшли звернення від двох чоловіків про те, що невідома особа поцупила з одного з хостелів, де вони мешкали, мобільні телефони. Окрім того, зловмисник спокусився і на гроші: в одного вкрав 14 тисяч гривень, в іншого – 5 тисяч.
Співробітники Луцького районного управління поліції провели ряд оперативно-розшукових заходів, залучили до цього службового собаку та встановили причетного до крадіжок. Це – 45-річний лучанин.
Нині він затриманий в порядку ст. 208 КПК України та перебуває в ізоляторі, очікуючи повідомлення про підозру. Слідчі інкримінують йому крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану: відповідальність за це передбачена ч. 4 ст. 185 Кримінального Кодексу до 8 років позбавлення волі.
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