На війні з окупантами загинули два Героя з Луцька Сергій Аксьонов та Сергій Вакулик

На війні з окупантами загинули два Героя з Луцька Сергій Аксьонов та Сергій Вакулик
На війні загинули лучани - 47-річний Сергій Аксьонов та 36-річний Сергій Вакулик.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Аксьонов Сергій Віталійович, 18.03.1977 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду гранатометника 2 відділення 1 взводу оперативного призначення 1 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону оперативного призначення.

Солдат Аксьонов Сергій Віталійович загинув 12.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Журавлівка Бєлгородської області Росії. Лучанин Вакулик Сергій Анатолійович, 16.05.1988 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

Солдат Вакулик Сергій Анатолійович загинув 20.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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