На війні з окупантами загинули два Героя з Луцька Сергій Аксьонов та Сергій Вакулик

На війні загинули лучани - 47-річнийта 36-річнийПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Аксьонов Сергій Віталійович, 18.03.1977 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини Національної гвардії України на посаду гранатометника 2 відділення 1 взводу оперативного призначення 1 роти оперативного призначення (на бронетранспортерах) 3 батальйону оперативного призначення.Солдат Аксьонов Сергій Віталійович загинув 12.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Журавлівка Бєлгородської області Росії. Лучанин Вакулик Сергій Анатолійович, 16.05.1988 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.Солдат Вакулик Сергій Анатолійович загинув 20.09.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Маринівка Донецької області.