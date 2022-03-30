На ліцеях у місті на Волині встановили пам'ятні дошки загиблим загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

30 вересня, напередодні Дня Захисника і Захисниці України на навчальних закладах Нововолинської громади встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам.Про це повідомили у Нововолинській міській раді.Міський головаразом з начальником управління освітита його заступницеювзяли участь у пам’ятних заходах з нагоди відкриття та освячення пам’ятних дошок загиблим військовослужбовцям.На фасаді ліцею №2, до раніше встановлених гранітних дошок, додали ще три – військовослужбовцямта. У ліцеї №6 – полеглим Захисникамта. У ліцеї №8 – випускникам закладутаНастоятелі нововолинських храмів освятили меморіальні дошки, разом з усіма присутніми помолилися за полеглих воїнів, вшанували їх хвилиною мовчання та покладанням квітів.