На ліцеях у місті на Волині встановили пам'ятні дошки загиблим загиблим воїнам-випускникам. ФОТО

На ліцеях у місті на Волині встановили пам'ятні дошки загиблим загиблим воїнам-випускникам. ФОТО
30 вересня, напередодні Дня Захисника і Захисниці України на навчальних закладах Нововолинської громади встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-випускникам.

Про це повідомили у Нововолинській міській раді.

Міський голова Борис Карпус разом з начальником управління освіти Олегом Янюком та його заступницею Вікторією Римарчук взяли участь у пам’ятних заходах з нагоди відкриття та освячення пам’ятних дошок загиблим військовослужбовцям.

На фасаді ліцею №2, до раніше встановлених гранітних дошок, додали ще три – військовослужбовцям Олександру Демчуку, Олександру Бохонському та Артуру Мельничуку. У ліцеї №6 – полеглим Захисникам Володимиру Душуку та Денису Скубію. У ліцеї №8 – випускникам закладу Андрію Вовку та Івану Вознюку.

Настоятелі нововолинських храмів освятили меморіальні дошки, разом з усіма присутніми помолилися за полеглих воїнів, вшанували їх хвилиною мовчання та покладанням квітів.

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Теги: пам'ять, війна. меморіальні дошки, Нововолинськ
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