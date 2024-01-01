На Донеччині загинув майор СБУ, Герой з Волині Павло Карпачьов

На Донеччині загинув майор СБУ, Герой з Волині Павло Карпачьов
На війні загинув Герой з Волині Павло Карпачьов.

Про це повідомили у Люблинецькій громаді.

"Сьогодні наш синьо – жовтий прапор із чорною стічкою, а наша незалежність оплачується життям наших воїнів... В журбі та жалобі сьогодні уся Люблинецька громада. Тож, з глибоким болем та скорботою повідомляємо, що 1 жовтня на Донеччині, виконуючи бойове завдання з захисту України, її свободи і незалежності загинув наш земляк – майор СБУ КАРПАЧЬОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні громада зустрічатиме свого захисника - "На щиті". У зв'язку із сумною подією у Люблинецькій громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.

"Розклад поховання ГЕРОЯ 4 жовтня:

09:30 – 10:10 год. богослужіння вдома за адресою: селище Любленець, вул. Панаса Мирного, буд.17

10:10 – 10:50 переїзд до храму

11:00 -11:45 год. панахида в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ за адресою: м.Ковель, вул.Соборна, 6 (40-45 хв)

11:50 – 12:20 піше слідування з собору до площі Героїв Майдану біля Ковельської міської ради за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності, буд.73

12:20 - 12:50 на площі Героїв Майдану проведення громадської панахиди

12:50 – 13:20 переїзд до кладовища

13:30 – 14:15 церемонія поховання на Ковельському міському кладовищі (біля траси Ковель-Ягодин)

14:15-14:30 переїзд до ресторану

14:30 поминальний обід в ресторані «Miramar Restaurant» м.Ковель, вул.Володимирська, 135", - розповіли у громаді.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Донеччині загинув майор СБУ, Герой з Волині Павло Карпачьов

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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