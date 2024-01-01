На Донеччині загинув майор СБУ, Герой з Волині Павло Карпачьов

Павло Карпачьов.



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"Сьогодні наш синьо – жовтий прапор із чорною стічкою, а наша незалежність оплачується життям наших воїнів... В журбі та жалобі сьогодні уся Люблинецька громада. Тож, з глибоким болем та скорботою повідомляємо, що 1 жовтня на Донеччині, виконуючи бойове завдання з захисту України, її свободи і незалежності загинув наш земляк – майор СБУ КАРПАЧЬОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ", - йдеться в повідомленні.



Сьогодні громада зустрічатиме свого захисника - "На щиті". У зв'язку із сумною подією у Люблинецькій громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.



"Розклад поховання ГЕРОЯ 4 жовтня:



09:30 – 10:10 год. богослужіння вдома за адресою: селище Любленець, вул. Панаса Мирного, буд.17



10:10 – 10:50 переїзд до храму



11:00 -11:45 год. панахида в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ за адресою: м.Ковель, вул.Соборна, 6 (40-45 хв)



11:50 – 12:20 піше слідування з собору до площі Героїв Майдану біля Ковельської міської ради за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності, буд.73



12:20 - 12:50 на площі Героїв Майдану проведення громадської панахиди



12:50 – 13:20 переїзд до кладовища



13:30 – 14:15 церемонія поховання на Ковельському міському кладовищі (біля траси Ковель-Ягодин)



14:15-14:30 переїзд до ресторану



14:30 поминальний обід в ресторані «Miramar Restaurant» м.Ковель, вул.Володимирська, 135", - розповіли у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Люблинецькій громаді."Сьогодні наш синьо – жовтий прапор із чорною стічкою, а наша незалежність оплачується життям наших воїнів... В журбі та жалобі сьогодні уся Люблинецька громада. Тож, з глибоким болем та скорботою повідомляємо, що 1 жовтня на Донеччині, виконуючи бойове завдання з захисту України, її свободи і незалежності загинув наш земляк – майор СБУ КАРПАЧЬОВ ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ", - йдеться в повідомленні.Сьогодні громада зустрічатиме свого захисника - "На щиті". У зв'язку із сумною подією у Люблинецькій громаді відсьогодні оголошується триденна жалоба.09:30 – 10:10 год. богослужіння вдома за адресою: селище Любленець, вул. Панаса Мирного, буд.1710:10 – 10:50 переїзд до храму11:00 -11:45 год. панахида в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці ПЦУ за адресою: м.Ковель, вул.Соборна, 6 (40-45 хв)11:50 – 12:20 піше слідування з собору до площі Героїв Майдану біля Ковельської міської ради за адресою: м.Ковель, вул.Незалежності, буд.7312:20 - 12:50 на площі Героїв Майдану проведення громадської панахиди12:50 – 13:20 переїзд до кладовища13:30 – 14:15 церемонія поховання на Ковельському міському кладовищі (біля траси Ковель-Ягодин)14:15-14:30 переїзд до ресторану14:30 поминальний обід в ресторані «Miramar Restaurant» м.Ковель, вул.Володимирська, 135", - розповіли у громаді.

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