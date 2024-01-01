Грибні місця області: на Волині за годину збирають два кошикка білих





Про це Микола Сидорук.



Подружжя Сидоруків за кілька годин назбирали два кошики білих та боровиків неподалік села. Зі слів Миколи Сидорука — пенсіонера, колишнього вчителя, у кожного місцевого є свої грибні місця. Усі шукають перші трофеї в низовині, де більше вологи.



В першу чергу перевіряють місця серед моху та вересу. У нього є прикмета: якщо в лісі багато мухоморів, то це значить, що і білі гриби повинні бути.



"О, знайшов біленького красеня! Є один, значить поруч ще повинні бути. Зараз почнуться приморозки, то почнуться зеленички. Вже маслята ось появилися. Потім ріжки появляться", — говорить Микола Сидорук.



Поруч із Миколою гриби збирає його дружина Валентина. Жартує, що багато ходити їй не звикати, бо до виходу на пенсію працювала листоношею.



Жінка під час збору грибів намагається не випускати з поля зору чоловіка, щоб не заблукати в лісі.



"Зібрані грибочки ми маринуємо, смажимо, сушимо. Моя робота сушити. Якщо є купці, то продаємо. Кілограм сушених грибів приймають по 2 тисячі гривень. А свіжих по 95 гривень", — розповіла Валентина Сидорук.



Микола пригадує, що в його дитячі роки у лісі грибів було на багато більше, ніж зараз. З батьком їхали по гриби кіньми й збирали повен віз грибів.



А зараз, припускає, грибні врожаї зменшилися через вирубку дерев, бо пошкоджуються грибниці.



"В ліс з батьком заїхали, а гриби стоять, як солдати рядочком. Як ніби їх хтось посадив. У кошіль не влазять, бо знімаю футболку і набираю ще туди", — пригадує дитячі роки грибар.



Житель села Положеве Шацької громади Валентин щороку збирає та продає гриби обабіч автодороги. Кошик зібраних білих грибів оцінює у 300 гривень.



Каже, що в ньому орієнтовно кілограм. І якщо не лінуватися, то за день на грибах можна легко заробити тисячу-півтори гривень.



"Хлопці із села біля мене продають і я продаю. Години дві-три по лісі треба погуляти, щоб назбирати. Буває, що зайдеш і одразу знайдеш, а буває, що нічого. Тут як пощастить. Але купують люди. Ще такого, щоб не продав не було", — розповів Валентин.



Вчителька ліцею №9 Людмила Ковальчук любить збирати гриби й вчить своїх учнів, як це правильно робити.



Каже, що у програмі "Нової української школи" для сьомого класу вивчають їстівні, неїстівні, умовно їстівні й отруйні гриби.



"Їстівних грибів в Україні відомо близько 200 видів, але як правило споживачі беруть близько 40. Це всім відомі маслюки, білі гриби, підберезники, підосичники, красноголовці, лисички", — каже Людмила Ковальчук.

Крім того, що вчить школярів розрізняти гриби, також пояснює їм, що збирати їх треба лише в чистих місцях, далеко від автодоріг та промислових підприємств чи сміттєзвалищ.



Цьогоріч на Волині не фіксували випадків отруєння грибами, розповіла Суспільному завідувачка відділення епіднагляду обласного центру контролю і профілактики хвороб Ядвіга Попіль.



"Категорично заборонено їсти лісові гриби людям старшого віку, дітям до 12 років, вагітним та людям із хворобами шлунково-кишкового тракту. Це ми говоримо про їстівні гриби. А про умовно їстівні, це навіть мова не ведеться", — розповіла лікарка-епідеміологиня

Зі слів Ядвіги Попіль, дуже легко отруїтися можна і їстівними грибами. До прикладу, якщо вони після збирання полежали понад 24 години й не були правильно оброблені та приготовані.



Каже, що найбільше випадків отруєнь грибами фіксували 6 років тому. Серед пацієнтів тоді були в основному діти, навіть віком до 2 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після дощів у лісах Шацької громади збирають перші у цьому році гриби. Сезон збору розпочався орієнтовно на місяць пізніше, ніж зазвичай, через посушливе літо.Про це Суспільному розповів житель села Кропивники Шацької громадиПодружжя Сидоруків за кілька годин назбирали два кошики білих та боровиків неподалік села. Зі слів Миколи Сидорука — пенсіонера, колишнього вчителя, у кожного місцевого є свої грибні місця. Усі шукають перші трофеї в низовині, де більше вологи.В першу чергу перевіряють місця серед моху та вересу. У нього є прикмета: якщо в лісі багато мухоморів, то це значить, що і білі гриби повинні бути."О, знайшов біленького красеня! Є один, значить поруч ще повинні бути. Зараз почнуться приморозки, то почнуться зеленички. Вже маслята ось появилися. Потім ріжки появляться", — говорить Микола Сидорук.Поруч із Миколою гриби збирає його дружина. Жартує, що багато ходити їй не звикати, бо до виходу на пенсію працювала листоношею.Жінка під час збору грибів намагається не випускати з поля зору чоловіка, щоб не заблукати в лісі."Зібрані грибочки ми маринуємо, смажимо, сушимо. Моя робота сушити. Якщо є купці, то продаємо. Кілограм сушених грибів приймають по 2 тисячі гривень. А свіжих по 95 гривень", — розповіла Валентина Сидорук.Микола пригадує, що в його дитячі роки у лісі грибів було на багато більше, ніж зараз. З батьком їхали по гриби кіньми й збирали повен віз грибів.А зараз, припускає, грибні врожаї зменшилися через вирубку дерев, бо пошкоджуються грибниці."В ліс з батьком заїхали, а гриби стоять, як солдати рядочком. Як ніби їх хтось посадив. У кошіль не влазять, бо знімаю футболку і набираю ще туди", — пригадує дитячі роки грибар.Житель села Положеве Шацької громадищороку збирає та продає гриби обабіч автодороги. Кошик зібраних білих грибів оцінює у 300 гривень.Каже, що в ньому орієнтовно кілограм. І якщо не лінуватися, то за день на грибах можна легко заробити тисячу-півтори гривень."Хлопці із села біля мене продають і я продаю. Години дві-три по лісі треба погуляти, щоб назбирати. Буває, що зайдеш і одразу знайдеш, а буває, що нічого. Тут як пощастить. Але купують люди. Ще такого, щоб не продав не було", — розповів Валентин.Вчителька ліцею №9любить збирати гриби й вчить своїх учнів, як це правильно робити.Каже, що у програмі "Нової української школи" для сьомого класу вивчають їстівні, неїстівні, умовно їстівні й отруйні гриби."Їстівних грибів в Україні відомо близько 200 видів, але як правило споживачі беруть близько 40. Це всім відомі маслюки, білі гриби, підберезники, підосичники, красноголовці, лисички", — каже Людмила Ковальчук.Крім того, що вчить школярів розрізняти гриби, також пояснює їм, що збирати їх треба лише в чистих місцях, далеко від автодоріг та промислових підприємств чи сміттєзвалищ.Цьогоріч на Волині не фіксували випадків отруєння грибами, розповіла Суспільному завідувачка відділення епіднагляду обласного центру контролю і профілактики хвороб"Категорично заборонено їсти лісові гриби людям старшого віку, дітям до 12 років, вагітним та людям із хворобами шлунково-кишкового тракту. Це ми говоримо про їстівні гриби. А про умовно їстівні, це навіть мова не ведеться", — розповіла лікарка-епідеміологиняЗі слів Ядвіги Попіль, дуже легко отруїтися можна і їстівними грибами. До прикладу, якщо вони після збирання полежали понад 24 години й не були правильно оброблені та приготовані.Каже, що найбільше випадків отруєнь грибами фіксували 6 років тому. Серед пацієнтів тоді були в основному діти, навіть віком до 2 років.

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