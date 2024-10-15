У Курській області загинули Герої з Луцької грамади Петро Бідун та Василь Приступа

У Курській області загинули Герої з Луцької грамади Петро Бідун та Василь Приступа
На війні загинули воїни з Луцької громади 34-річний Петро Бідун та 41-річний Василь Приступа.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Бідун Петро Васильович, 31.07.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Бідун Петро Васильович загинув 15.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області Росії.

Житель села Сирники Луцької міської територіальної громади Приступа Василь Вікторович, 06.01.1983 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги 2 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Приступа Василь Вікторович загинув 18.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Черкаське Порічне Курської області Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині живе 20 людей
Сьогодні, 21:15
У Курській області загинули Герої з Луцької грамади Петро Бідун та Василь Приступа
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
Курська операція стимулює росіян до частішого обміну військовополоненими, — ISW
Сьогодні, 19:24
Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
Загинув солдат з Луцька Дмитро Ємельянов Загинув солдат з Луцька Дмитро Ємельянов
17 жовтень, 21:42
На війні загинув Герой з Волині Іван Комзюк На війні загинув Герой з Волині Іван Комзюк
17 жовтень, 21:11
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост На війні з окупантами загинув Герой з Волині Віталій Бичихвост
15 жовтень, 20:38
На війні з окупантами загинув Герой з Волині На війні з окупантами загинув Герой з Волині
13 жовтень, 22:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині живе 20 людей
Сьогодні, 21:15
 0
У Курській області загинули Герої з Луцької грамади Петро Бідун та Василь Приступа
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 21 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Курська операція стимулює росіян до частішого обміну військовополоненими, — ISW
Сьогодні, 19:24
 0
Російські війська просунулись у Донецькій та Харківській областях, - DeepState
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8