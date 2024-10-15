У Курській області загинули Герої з Луцької грамади Петро Бідун та Василь Приступа

На війні загинули воїни з Луцької громади 34-річнийта 41-річнийПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Бідун Петро Васильович, 31.07.1990 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.Солдат Бідун Петро Васильович загинув 15.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Нижній Клин Курської області Росії.Житель села Сирники Луцької міської територіальної громади Приступа Василь Вікторович, 06.01.1983 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-номер обслуги 2 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону.Солдат Приступа Василь Вікторович загинув 18.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в районі населеного пункту Черкаське Порічне Курської області Росії.