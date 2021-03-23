Вимагав гроші: на Волині 22-річний водій напав на водія, душив та погрожував розправою

Душив і погрожував розправою: ковельські поліцейські протягом години затримали розбійника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Наразі він в ізоляторі тимчасового тримання. За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосять йому про підозру за вчинення розбою в умовах воєнного стану.Інцидент трапився 20 жовтня, увечері, в Ковельському районі.42-річний ковельчанин підвозив автомобілем 22-річного волинянина. В якийсь момент пасажир напав на водія, почав його душити, вкусив за палець і погрожував фізичною розправою, вимагаючи віддати гроші.Згодом він вибіг з автомобіля і втік у невідомому напрямку. Потерпілий негайно сповістив про інцидент до поліції.Кілька нарядів оперативно зреагували на виклик та розпочали відпрацьовувати територію в пошуках фігуранта. Менш ніж за годину його виявили за кілька кілометрів та затримали в процесуальному порядку.Слідчі оголосять чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального Кодексу. Санкція передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.