На війні загинули двоє воїнів з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко

На війні загинули двоє воїнів з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко
Дві страшні звістки про загибель воїнів-захисників знову сколихнули Волинь та Нововолинську громаду.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Скорботні новини прийшли в Нововолинську громаду. 20 жовтня війна забрала життя двох наших Героїв: Олександра Велінця, 1993 року народження, жителя села Гряди, та Богдана Люшка, 1992 року народження, жителя Нововолинська", - йдеться у дописі Нововолинського міського голови.
На війні загинули двоє воїнів з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко
На війні загинули двоє воїнів з Волині Олександр Велінець і Богдан Люшко

Інформація щодо поховання буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.

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Теги: загибель, Олександр Велінець, Богдан Люшко, війна, смерть, Нововолинськ, Волинь
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