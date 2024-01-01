Росіяни розстріляли 6 полонених воїнів ЗСУ

Росіяни розстріляли 6 полонених воїнів ЗСУ
На Покровському напрямку військові рф розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ - розпочато розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України), - повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених представники зс рф вбили з автоматичної зброї.

Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.

Розслідування проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Теги: Україна, війна, злочин, росіяни, розстріл
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