Росіяни розстріляли 6 полонених воїнів ЗСУ

На Покровському напрямку військові рф розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ - розпочато розслідуванняЗа процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України), - повідомляють в Офісі Генерального прокурора.За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених представники зс рф вбили з автоматичної зброї.Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.Розслідування проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.