Росіяни розстріляли 6 полонених воїнів ЗСУ
05 листопад, 23:19
На Покровському напрямку військові рф розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ - розпочато розслідування
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України), - повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.
1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених представники зс рф вбили з автоматичної зброї.
Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
Розслідування проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України), - повідомляють в Офісі Генерального прокурора.
За оперативними даними, 23 жовтня 2024 року під час наступу на м. Селидове військові рф захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.
1 листопада, під час штурму укріплень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених представники зс рф вбили з автоматичної зброї.
Ці дії є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
Розслідування проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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