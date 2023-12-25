30 лучан отримають компенсацію за пошкоджене під час атаки РФ майно





Як розповів Сергій Гаврилюк, це рішення підтримали 13 членів виконкому міськради.



Кошти виплатять тим людям, зазначив посадовець, які самостійно відновили пошкоджені будівлі чи інше майно внаслідок російських обстрілів та надали відповідні документи. Для цього, з його слів, лучани повинні були принести звітні документи та квитанції за виконані роботи у профільний департамент.



"Це гроші, які будуть вже компенсовані. Були різні суми в залежності від ушкоджень. Комісією були розглянуті ці матеріали, затверджені і суми компенсацій. Там є будинки Відродження, 18, 18А, Січова, 1, 2. Всі ці помешкання і люди, які подали ці заяви", — сказав посадовець.



Лучанка Юлія Лимарь разом із рідними проживає на вулиці Гущанська, 63. З її слів, їхній будинок був двічі пошкоджений внаслідок російської атаки на місто.



"Пошкоджений був дах, ось ця сторона та вікна, скло потріскане. З дахом, з вікнами нам міська влада допомогла. Далі нам привезли вікна від американського фонду. На дах ми чекали орієнтовно півтора місяця. Шифер нам привезли орієнтовно півтора тижня тому і встановили за день", — сказала жінка.



Її сусідка, жителька поруйнованого будинку Орися Жуковська, яка проживає з рідними на вулиці Гущанській 65А і 65, розповіла: у їх двох будинках також були пошкоджені дах і потріскане скло у вікнах.



"Вікно там побите, ніхто не міняє. Внизу поміняли, а вверху так нічого ніхто і не зробив. В хаті також все порушено. От відійшло і тут також. Так ніхто нічого і не робить. І в міську раду, департамент ЖКГ, ЦНАП, три чи чотири заяви подавали. Вони казали зроблять, і от до цього часу ніхто нічого не робить", — розповіла жінка.



Лучанка зазначила, що найбільше пошкоджено майно у будинку на вулиці Гущанській, 80, однак на момент знімання сюжету господарів у домі не було.



Всього у міський департамент житлово-комунального господарства жителі міста Луцька подали 78 заяв щодо пошкодження майна російськими атаками на місто. Як додав виконувач обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Сергій Гаврилюк, для 60 людей уже виплатили компенсації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для 30 жителів Луцька погодили надати матеріальну допомогу на загальну суму 507 тисяч 77 гривень. Це компенсація за відновлення зруйнованих або пошкоджених будинків і майна під час російської атаки 26 серпня 2024 року.Як розповів Суспільному виконувач обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькради, це рішення підтримали 13 членів виконкому міськради.Кошти виплатять тим людям, зазначив посадовець, які самостійно відновили пошкоджені будівлі чи інше майно внаслідок російських обстрілів та надали відповідні документи. Для цього, з його слів, лучани повинні були принести звітні документи та квитанції за виконані роботи у профільний департамент."Це гроші, які будуть вже компенсовані. Були різні суми в залежності від ушкоджень. Комісією були розглянуті ці матеріали, затверджені і суми компенсацій. Там є будинки Відродження, 18, 18А, Січова, 1, 2. Всі ці помешкання і люди, які подали ці заяви", — сказав посадовець.Лучанкаразом із рідними проживає на вулиці Гущанська, 63. З її слів, їхній будинок був двічі пошкоджений внаслідок російської атаки на місто."Пошкоджений був дах, ось ця сторона та вікна, скло потріскане. З дахом, з вікнами нам міська влада допомогла. Далі нам привезли вікна від американського фонду. На дах ми чекали орієнтовно півтора місяця. Шифер нам привезли орієнтовно півтора тижня тому і встановили за день", — сказала жінка.Її сусідка, жителька поруйнованого будинку, яка проживає з рідними на вулиці Гущанській 65А і 65, розповіла: у їх двох будинках також були пошкоджені дах і потріскане скло у вікнах."Вікно там побите, ніхто не міняє. Внизу поміняли, а вверху так нічого ніхто і не зробив. В хаті також все порушено. От відійшло і тут також. Так ніхто нічого і не робить. І в міську раду, департамент ЖКГ, ЦНАП, три чи чотири заяви подавали. Вони казали зроблять, і от до цього часу ніхто нічого не робить", — розповіла жінка.Лучанка зазначила, що найбільше пошкоджено майно у будинку на вулиці Гущанській, 80, однак на момент знімання сюжету господарів у домі не було.Всього у міський департамент житлово-комунального господарства жителі міста Луцька подали 78 заяв щодо пошкодження майна російськими атаками на місто. Як додав виконувач обов’язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Сергій Гаврилюк, для 60 людей уже виплатили компенсації.

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