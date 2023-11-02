3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника
Сьогодні, 14:19
На Волині затримали громадянина, який пропонував 3 тисячі доларів прикордоннику, аби потрапити в Білорусь.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Нещодавно поблизу одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району правоохоронці затримали військовозобов’язаного 26-річного громадянина України, жителя Київської області.
Чоловік запропонував посадовій особі Держприкордонслужби хабар у розмірі 3-х тисяч доларів США за незаконний перетин українсько-білоруського кордону. Про пропозицію неправомірної вигоди військовослужбовець одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки відомства. Хабародавця затримали «на гарячому», коли він передавав прикордоннику першу частину неправомірної вигоди - 2000 доларів.
Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися спільною міжвідомчою групою у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід», слідчого управлінням ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», на нього чекає кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Нещодавно поблизу одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району правоохоронці затримали військовозобов’язаного 26-річного громадянина України, жителя Київської області.
Чоловік запропонував посадовій особі Держприкордонслужби хабар у розмірі 3-х тисяч доларів США за незаконний перетин українсько-білоруського кордону. Про пропозицію неправомірної вигоди військовослужбовець одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки відомства. Хабародавця затримали «на гарячому», коли він передавав прикордоннику першу частину неправомірної вигоди - 2000 доларів.
Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися спільною міжвідомчою групою у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід», слідчого управлінням ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», на нього чекає кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Укріплення кордону з Білоруссю та захист підстанцій: Рудницький провів засідання Ради оборони Волині
Сьогодні, 14:49
Трампа зацікавили два пункти в Плані перемоги Зеленського, — FT
Сьогодні, 14:45
3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника
Сьогодні, 14:19
На Сумщині загинув Герой з Волині Юрій Годлевський
Сьогодні, 14:09
Удар по Курахівському водосховищу: вода продовжує прибувати, але підтоплень поки не було
Сьогодні, 13:42