3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

На Волині затримали громадянина, який пропонував 3 тисячі доларів прикордоннику, аби потрапити в Білорусь.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Нещодавно поблизу одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району правоохоронці затримали військовозобов’язаного 26-річного громадянина України, жителя Київської області.Чоловік запропонував посадовій особі Держприкордонслужби хабар у розмірі 3-х тисяч доларів США за незаконний перетин українсько-білоруського кордону. Про пропозицію неправомірної вигоди військовослужбовець одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки відомства. Хабародавця затримали «на гарячому», коли він передавав прикордоннику першу частину неправомірної вигоди - 2000 доларів.Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися спільною міжвідомчою групою у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід», слідчого управлінням ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», на нього чекає кримінальна відповідальність.