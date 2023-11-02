3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника
На Волині затримали громадянина, який пропонував 3 тисячі доларів прикордоннику, аби потрапити в Білорусь.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Нещодавно поблизу одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району правоохоронці затримали військовозобов’язаного 26-річного громадянина України, жителя Київської області.

Чоловік запропонував посадовій особі Держприкордонслужби хабар у розмірі 3-х тисяч доларів США за незаконний перетин українсько-білоруського кордону. Про пропозицію неправомірної вигоди військовослужбовець одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки відомства. Хабародавця затримали «на гарячому», коли він передавав прикордоннику першу частину неправомірної вигоди - 2000 доларів.

Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися спільною міжвідомчою групою у складі оперативників відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВ ВВБ «Захід», слідчого управлінням ГУНП у Волинській області, під процесуальним керівництвом Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», на нього чекає кримінальна відповідальність.
3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника
3 тисячі доларів - аби виїхати у Білорусь: на Волині затримали 26-річного чоловіка, який намагався підкупити прикордонника

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Теги: Волинь, кордон, Білорусь
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