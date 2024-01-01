Фремер з Волині розповів, як попри брак кадрів готується до весняного сезону. ВІДЕО









Від початку повномасштабного вторгнення до війська мобілізували 7 працівників агропідприємства. 15 листопада і з них зняли бронювання.



"Я рахую без того, що ми робимо держави не може бути, — вважає фермер. — Будуть роз’яснення і будемо працювати, щоб перейти на критичну інфраструктуру, залишити працівників, щоб посіяти, зібрати, відремонтувати. Все треба робити, все потребує рук".



Попри брак кадрів у агропідприємстві вже готуються до весняної посівної. У господарстві є трактори, комбайни, вантажівки та причіпна техніка, усе це треба приготувати до весняних робіт.



"Маємо багато причіпних агрегатів до тракторів. Ні одна сівба не проходить без цього всього. Є сівалка широкозахватна, нею працювали весною, восени щойно закінчили посів озимого ячменю. Зараз ми її помили, почистили", — говорить механізатор Василь Романюк.



У господарстві вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та ячмінь. Ігор Алєксєєв каже: розраховували на кращий урожай, але рік був складним і посушливим. Цього року зібрали 8 тонн кукурудзи, торік було 10 тонн. Урожай продають на українському та європейському ринках.



"Ми по-сухому зібрали кукурудзу, по-сухому переорюємо поля, посівну провели. Зрозуміло, що трошки вологи було недостатньо при посіві, але як є. Ще не можемо до кінця вивести цифри, бо в нас ще 700 тонн є непересушеної кукурудзи", — додав фермер.



Як розповів начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш, на наступний рік на Волині планують збільшити площі посіві деяких культур.



"Під урожай 2025 року посіяно 215 тисяч гектарів озимих культур, в минулому році було 177 тисяч гектарів. Гарні і кількісні показники і погодні умови, можемо говорити, що озимина входить в зиму у відмінному стані", — додав посадовець.



Ситуацію із бронюванням працівників агропідприємств на Волині в обласному департаменті агропромислового розвитку наразі не коментують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фермер Ігор Алєксєєв щороку обробляє та засаджує різними культурами понад 500 гектарів землі. Цього сезону частину працівників мобілізували — в полі лишилися працювати 9 працівників. Суспільному він розповів, що урожай кукурудзи, сої та озимини на агропідприємстві уже зібрали. Нині готують техніку до нової посівної, але чи буде кому працювати в полі — фермер не знає.Від початку повномасштабного вторгнення до війська мобілізували 7 працівників агропідприємства. 15 листопада і з них зняли бронювання."Я рахую без того, що ми робимо держави не може бути, — вважає фермер. — Будуть роз’яснення і будемо працювати, щоб перейти на критичну інфраструктуру, залишити працівників, щоб посіяти, зібрати, відремонтувати. Все треба робити, все потребує рук".Попри брак кадрів у агропідприємстві вже готуються до весняної посівної. У господарстві є трактори, комбайни, вантажівки та причіпна техніка, усе це треба приготувати до весняних робіт."Маємо багато причіпних агрегатів до тракторів. Ні одна сівба не проходить без цього всього. Є сівалка широкозахватна, нею працювали весною, восени щойно закінчили посів озимого ячменю. Зараз ми її помили, почистили", — говорить механізатор Василь Романюк.У господарстві вирощують кукурудзу, сою, пшеницю та ячмінь. Ігор Алєксєєв каже: розраховували на кращий урожай, але рік був складним і посушливим. Цього року зібрали 8 тонн кукурудзи, торік було 10 тонн. Урожай продають на українському та європейському ринках."Ми по-сухому зібрали кукурудзу, по-сухому переорюємо поля, посівну провели. Зрозуміло, що трошки вологи було недостатньо при посіві, але як є. Ще не можемо до кінця вивести цифри, бо в нас ще 700 тонн є непересушеної кукурудзи", — додав фермер.Як розповів начальник відділу обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш, на наступний рік на Волині планують збільшити площі посіві деяких культур."Під урожай 2025 року посіяно 215 тисяч гектарів озимих культур, в минулому році було 177 тисяч гектарів. Гарні і кількісні показники і погодні умови, можемо говорити, що озимина входить в зиму у відмінному стані", — додав посадовець.Ситуацію із бронюванням працівників агропідприємств на Волині в обласному департаменті агропромислового розвитку наразі не коментують.

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